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В Тбилиси прошло шествие "Бессмертное войско" в честь Дня Победы – видео
В Тбилиси прошло шествие "Бессмертное войско" в честь Дня Победы – видео
Sputnik Грузия
В столице Грузии участники шествия "Бессмертное войско" почтили память героев Великой Отечественной войны. Как это было – смотрите в видео Sputnik Грузия. 09.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-09T17:16+0400
2025-05-09T17:16+0400
2025-05-09T17:16+0400
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9 мая
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Участники акции собрались в парке имени Киквидзе, где возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза Мелитона Кантария, после чего прошли до памятника Порфирию Чанчибадзе.Организатор мероприятия – Институт Евразии. По словам его руководителя Гулбаата Рцхиладзе, главная цель шествия – сохранить историческую память и передать ее будущим поколениям.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, тбилиси, гулбаат рцхиладзе, институт евразии, день победы, 9 мая, вов, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, тбилиси, гулбаат рцхиладзе, институт евразии, день победы, 9 мая, вов, видео
В Тбилиси прошло шествие "Бессмертное войско" в честь Дня Победы – видео
В столице Грузии участники шествия "Бессмертное войско" почтили память героев Великой Отечественной войны. Как это было – смотрите в видео Sputnik Грузия.
Участники акции собрались в парке имени Киквидзе, где возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза Мелитона Кантария, после чего прошли до памятника Порфирию Чанчибадзе.
Организатор мероприятия – Институт Евразии. По словам его руководителя Гулбаата Рцхиладзе, главная цель шествия – сохранить историческую память и передать ее будущим поколениям.