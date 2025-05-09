https://sputnik-georgia.ru/20250509/v-tbilisi-proshlo-shestvie-bessmertnoe-voysko-v-chest-dnya-pobedy--video-293309387.html

В Тбилиси прошло шествие "Бессмертное войско" в честь Дня Победы – видео

В Тбилиси прошло шествие "Бессмертное войско" в честь Дня Победы – видео

Sputnik Грузия

В столице Грузии участники шествия "Бессмертное войско" почтили память героев Великой Отечественной войны. Как это было – смотрите в видео Sputnik Грузия. 09.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-09T17:16+0400

2025-05-09T17:16+0400

2025-05-09T17:16+0400

80 лет победы в великой отечественной войне

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видео-новости из грузии

грузия

тбилиси

гулбаат рцхиладзе

институт евразии

день победы

9 мая

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Участники акции собрались в парке имени Киквидзе, где возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза Мелитона Кантария, после чего прошли до памятника Порфирию Чанчибадзе.Организатор мероприятия – Институт Евразии. По словам его руководителя Гулбаата Рцхиладзе, главная цель шествия – сохранить историческую память и передать ее будущим поколениям.

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