https://sputnik-georgia.ru/20250509/vklad-gruzii-v-pobedu-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-293285513.html

Вклад Грузии в победу в Великой Отечественной Войне

Вклад Грузии в победу в Великой Отечественной Войне

Sputnik Грузия

Вклад Грузии в победу в Великой Отечественной войне невозможно переоценить. При населении чуть более 3,5 миллионов человек на фронт отправился каждый пятый ... 09.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-09T09:48+0400

2025-05-09T09:48+0400

2025-05-09T09:49+0400

80 лет победы в великой отечественной войне

мультимедиа

грузия

день победы

9 мая

вторая мировая война

инфографика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/09/293285315_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_53456d8a783e4a331cb01272a7be7b57.png

Десятки тысяч грузинских солдат были удостоены государственных наград, а 167 человек получили звание Героя Советского Союза. Самым известным среди них стал младший сержант Мелитон Кантария (1921–1993), который вместе с сержантом Михаилом Егоровым водрузил Знамя Победы над Рейхстагом в мае 1945 года.Помимо участия в боях, Грузия оказывала фронту мощную поддержку: от производства вооружения и боеприпасов до поставок армейской формы и сельхозпродукции.В отдельные годы войны республика направляла на нужды армии и флота свыше половины всей своей продукции — так, в 1942 году этот показатель достиг 61%.Переход экономики Грузии на военные рельсы дался нелегко, ведь до начала войны здесь не производили ни оружия, ни боеприпасов, ни техники военного назначения.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, грузия, день победы, 9 мая, вторая мировая война, инфографика, видео