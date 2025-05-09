Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Вечный огонь у могилы Неизвестного солдата в парке Ваке - Sputnik Грузия, 1920
80 лет Победы в Великой Отечественной войне
https://sputnik-georgia.ru/20250509/vklad-gruzii-v-pobedu-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-293285513.html
Вклад Грузии в победу в Великой Отечественной Войне
Вклад Грузии в победу в Великой Отечественной Войне
Sputnik Грузия
Вклад Грузии в победу в Великой Отечественной войне невозможно переоценить. При населении чуть более 3,5 миллионов человек на фронт отправился каждый пятый ... 09.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-09T09:48+0400
2025-05-09T09:49+0400
80 лет победы в великой отечественной войне
мультимедиа
грузия
день победы
9 мая
вторая мировая война
инфографика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/09/293285315_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_53456d8a783e4a331cb01272a7be7b57.png
Десятки тысяч грузинских солдат были удостоены государственных наград, а 167 человек получили звание Героя Советского Союза. Самым известным среди них стал младший сержант Мелитон Кантария (1921–1993), который вместе с сержантом Михаилом Егоровым водрузил Знамя Победы над Рейхстагом в мае 1945 года.Помимо участия в боях, Грузия оказывала фронту мощную поддержку: от производства вооружения и боеприпасов до поставок армейской формы и сельхозпродукции.В отдельные годы войны республика направляла на нужды армии и флота свыше половины всей своей продукции — так, в 1942 году этот показатель достиг 61%.Переход экономики Грузии на военные рельсы дался нелегко, ведь до начала войны здесь не производили ни оружия, ни боеприпасов, ни техники военного назначения.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/09/293285315_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_69544ee8f26e95afe866d5f400857c53.png
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мультимедиа, грузия, день победы, 9 мая, вторая мировая война, инфографика, видео
мультимедиа, грузия, день победы, 9 мая, вторая мировая война, инфографика, видео

Вклад Грузии в победу в Великой Отечественной Войне

09:48 09.05.2025 (обновлено: 09:49 09.05.2025)
© video: Sputnik
Подписаться
Вклад Грузии в победу в Великой Отечественной войне невозможно переоценить. При населении чуть более 3,5 миллионов человек на фронт отправился каждый пятый — около 700 тысяч. Более половины из них погибли в сражениях
Десятки тысяч грузинских солдат были удостоены государственных наград, а 167 человек получили звание Героя Советского Союза. Самым известным среди них стал младший сержант Мелитон Кантария (1921–1993), который вместе с сержантом Михаилом Егоровым водрузил Знамя Победы над Рейхстагом в мае 1945 года.
Помимо участия в боях, Грузия оказывала фронту мощную поддержку: от производства вооружения и боеприпасов до поставок армейской формы и сельхозпродукции.
В отдельные годы войны республика направляла на нужды армии и флота свыше половины всей своей продукции — так, в 1942 году этот показатель достиг 61%.
Переход экономики Грузии на военные рельсы дался нелегко, ведь до начала войны здесь не производили ни оружия, ни боеприпасов, ни техники военного назначения.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0