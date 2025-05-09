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Вклад Грузии в победу в Великой Отечественной Войне
Вклад Грузии в победу в Великой Отечественной Войне
Sputnik Грузия
Вклад Грузии в победу в Великой Отечественной войне невозможно переоценить. При населении чуть более 3,5 миллионов человек на фронт отправился каждый пятый ... 09.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-09T09:48+0400
2025-05-09T09:48+0400
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Десятки тысяч грузинских солдат были удостоены государственных наград, а 167 человек получили звание Героя Советского Союза. Самым известным среди них стал младший сержант Мелитон Кантария (1921–1993), который вместе с сержантом Михаилом Егоровым водрузил Знамя Победы над Рейхстагом в мае 1945 года.Помимо участия в боях, Грузия оказывала фронту мощную поддержку: от производства вооружения и боеприпасов до поставок армейской формы и сельхозпродукции.В отдельные годы войны республика направляла на нужды армии и флота свыше половины всей своей продукции — так, в 1942 году этот показатель достиг 61%.Переход экономики Грузии на военные рельсы дался нелегко, ведь до начала войны здесь не производили ни оружия, ни боеприпасов, ни техники военного назначения.
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мультимедиа, грузия, день победы, 9 мая, вторая мировая война, инфографика, видео
мультимедиа, грузия, день победы, 9 мая, вторая мировая война, инфографика, видео
Вклад Грузии в победу в Великой Отечественной Войне
09:48 09.05.2025 (обновлено: 09:49 09.05.2025)
Вклад Грузии в победу в Великой Отечественной войне невозможно переоценить. При населении чуть более 3,5 миллионов человек на фронт отправился каждый пятый — около 700 тысяч. Более половины из них погибли в сражениях
Десятки тысяч грузинских солдат были удостоены государственных наград, а 167 человек получили звание Героя Советского Союза. Самым известным среди них стал младший сержант Мелитон Кантария (1921–1993), который вместе с сержантом Михаилом Егоровым водрузил Знамя Победы над Рейхстагом в мае 1945 года.
Помимо участия в боях, Грузия оказывала фронту мощную поддержку: от производства вооружения и боеприпасов до поставок армейской формы и сельхозпродукции.
В отдельные годы войны республика направляла на нужды армии и флота свыше половины всей своей продукции — так, в 1942 году этот показатель достиг 61%.
Переход экономики Грузии на военные рельсы дался нелегко, ведь до начала войны здесь не производили ни оружия, ни боеприпасов, ни техники военного назначения.