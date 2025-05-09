https://sputnik-georgia.ru/20250509/zemletryasenie-proizoshlo-na-zapade-gruzii-293299345.html

Землетрясение произошло на западе Грузии

Землетрясение произошло на западе Грузии

Sputnik Грузия

Очаг землетрясения залегал на глубине 6 км 09.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-09T12:55+0400

2025-05-09T12:55+0400

2025-05-09T13:08+0400

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землетрясения в грузии

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,8 было зафиксировано в 11:53 по тбилисскому времени недалеко от поселка Чхороцку (регион Самегрело - Земо Сванети), говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Очаг землетрясения залегал на глубине 6 км. Эпицентр находился в 4 км от села Тая. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

самегрело-земо сванети

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