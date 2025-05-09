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Землетрясение произошло на западе Грузии
Землетрясение произошло на западе Грузии
Sputnik Грузия
Очаг землетрясения залегал на глубине 6 км 09.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-09T12:55+0400
2025-05-09T12:55+0400
2025-05-09T13:08+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,8 было зафиксировано в 11:53 по тбилисскому времени недалеко от поселка Чхороцку (регион Самегрело - Земо Сванети), говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Очаг землетрясения залегал на глубине 6 км. Эпицентр находился в 4 км от села Тая. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, самегрело-земо сванети, рача, имерети, землетрясения в грузии
происшествия, грузия, новости, самегрело-земо сванети, рача, имерети, землетрясения в грузии
Землетрясение произошло на западе Грузии
12:55 09.05.2025 (обновлено: 13:08 09.05.2025)
Очаг землетрясения залегал на глубине 6 км
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,8 было зафиксировано в 11:53 по тбилисскому времени недалеко от поселка Чхороцку (регион Самегрело - Земо Сванети), говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Очаг землетрясения залегал на глубине 6 км. Эпицентр находился в 4 км от села Тая.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов.