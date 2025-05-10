https://sputnik-georgia.ru/20250510/biznesu-v-gruzii-vygodnee-prodavat-produktsiyu-v-rossiyu-a-ne-v-es--mnenie-eksporterov-293321041.html

Бизнесу в Грузии выгоднее продавать продукцию в Россию, а не в ЕС – мнение экспортеров

Бизнесу в Грузии выгоднее продавать продукцию в Россию, а не в ЕС – мнение экспортеров

Sputnik Грузия

Грузия за первый квартал 2025 года экспортировала в РФ продукцию на 129, 8 миллиона лари 10.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-10T14:14+0400

2025-05-10T14:14+0400

2025-05-10T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Российский рынок более привлекателен для грузинского бизнеса из-за своей близости и быстрого спроса, нежели рынок стран Европейского союза, заявил глава Ассоциации экспортеров фруктов и овощей Александр Бежиташвили. Экспорт в первом квартале 2025 года составил 1,4 миллиарда долларов, что на 5,7% больше, чем в январе-марте 2024 года. Россия занимает четвертое место среди стран-экспортеров грузинской продукции. На страны ЕС приходится лишь 13,5% от всего объема экспорта. По его словам, экспорт в Россию более выгоден грузинским предпринимателям, нежели рынок ЕС. "Как только в России возникает быстрый спрос, вся продукция течет туда. В Евросоюз, в принципе, ничего не остается для вывоза", – заявил Бежиташвили. При этом он отметил, что Грузия не может удовлетворить потребности ЕС. "У нас нет тех стандартов и объемов, которые нужны рынку Евросоюза", – сказал эксперт. По его словам, с момента подписания соглашения о свободной торговле с ЕС должна была быть зафиксирована тенденция роста экспортной продукции, однако этот рост должен сопровождаться усилением отраслевой направленности и приведением ее в соответствие с внутренним рынком страны. Грузия за первый квартал 2025 года экспортировала в Россию продукции на 129,8 миллиона лари. Основной продукцией, продаваемой в РФ, стали спиртные напитки, вина, минеральные воды, овощи, фрукты и картофель. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, грузия - евросоюз, экспорт вина, россия