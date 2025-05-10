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Борьба с наркопреступлениями в Грузии: скольких задержали?

Борьба с наркопреступлениями в Грузии: скольких задержали?

Sputnik Грузия

Если вина будет доказана, задержанным грозит до 20 лет тюремного заключения 10.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-10T16:16+0400

2025-05-10T16:16+0400

2025-05-10T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Полиция в Грузии в период с 17 марта по 10 мая 2025 года задержала 111 человек в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Среди задержанных, кроме граждан Грузии, также были граждане Азербайджана, Ирана, Ирака, Турции, России, Румынии, Молдовы, Украины, Казахстана, Малайзии, Беларуси и Иордании. Основная часть задержанных обвиняется в продаже наркотиков. Последний раз полиция задержала четырех человек, в том числе гражданина России и Иордании, по обвинению в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических веществ, а также в незаконном приобретении, хранении и незаконном культивировании марихуаны. Правоохранители в результате личного обыска, а также обыска в арендованных домах задержанных, в качестве вещественных доказательств изъяли наркотические средства: кокаин, MDMA, лизергид, психотропные вещества, марихуану и коноплю. Также изъято оборудование, предназначенное для выращивания растений, содержащих наркотические вещества, электронные весы и полиэтиленовые пакеты с замком-застежкой. Если вина будет доказана, задержанным грозит до 20 лет тюремного заключения. Активные аресты за преступления, связанные с наркотиками, начались после того, как в парламент Грузии поступили поправки в восемь законов, направленные на ужесточение наркополитики в стране и изменение сроков уголовного и административного наказания. Согласно принятым поправкам, торговля наркотиками попала в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". А имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства. Кроме того, ужесточены сроки наказания за сбыт и продажу наркотиков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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наркополитика, наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркотики, грузия, происшествия, новости, азербайджан, тбилиси, иордания