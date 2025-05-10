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Грузия при сближении с ЕС не поступится национальными интересами – депутат
Грузия при сближении с ЕС не поступится национальными интересами – депутат
Sputnik Грузия
Грузия делает все для сближения с ЕС, начиная с выполнения обязательств, взятых по Соглашению об ассоциации, и продолжая любыми последующими шагами, сказал... 10.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-10T11:51+0400
2025-05-10T11:51+0400
2025-05-10T11:51+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Правительство Грузии не будет предпринимать шагов, противоречащих национальным интересам при сближении с Евросоюзом, заявил депутат партии "Грузинская мечта" Леван Мачавариани. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что с момента получения статуса кандидата Грузия не продемонстрировала прогресса, а действия, решения и законодательство, которое правительство Грузии приняло в последний год, вместо того, чтобы приблизить Грузию к членству в Европейском союзе, отдаляют ее. При этом он отметил, что Грузия делает все для сближения с ЕС, начиная с выполнения обязательств, взятых по Соглашению об ассоциации, и продолжая любыми последующими шагами. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран началось ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые и финансовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, украина, сша, бидзина иванишвили
Грузия при сближении с ЕС не поступится национальными интересами – депутат
Грузия делает все для сближения с ЕС, начиная с выполнения обязательств, взятых по Соглашению об ассоциации, и продолжая любыми последующими шагами, сказал политик
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Правительство Грузии не будет предпринимать шагов, противоречащих национальным интересам при сближении с Евросоюзом, заявил депутат партии "Грузинская мечта" Леван Мачавариани.
Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что с момента получения статуса кандидата Грузия не продемонстрировала прогресса, а действия, решения и законодательство, которое правительство Грузии приняло в последний год, вместо того, чтобы приблизить Грузию к членству в Европейском союзе, отдаляют ее.
"Если мы должны доказывать дружбу с Евросоюзом тем, что вступим в эскалацию с Россией, извините, но мы не можем предпочесть дружбу разрушению нашей страны. Мы не предпримем шаг, который противоречит национальным интересам нашей страны", – сказал Мачавариани.
При этом он отметил, что Грузия делает все для сближения с ЕС, начиная с выполнения обязательств, взятых по Соглашению об ассоциации, и продолжая любыми последующими шагами.
Партнерство Грузии с рядом западных стран началось ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые и финансовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России