https://sputnik-georgia.ru/20250510/gruziya-v-2025-godu-vpervye-primet-turnir-po-figurnomu-kataniyu-293321431.html

Грузия в 2025 году впервые примет турнир по фигурному катанию

Грузия в 2025 году впервые примет турнир по фигурному катанию

Sputnik Грузия

"Кубок Триалети 2025" пройдет с 8 по 11 октября текущего года на новой Тбилисской ледовой арене 10.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-10T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Тбилиси впервые примет международный турнир по фигурному катанию ISU Challenger Series, сообщает министерство спорта Грузии. ISU Challenger Series (буквально "Претендентская серия под эгидой ISU") – серия международных турниров по фигурному катанию на коньках, проводимая под эгидой Международного союза конькобежцев с 2014 года в качестве дополнения к Серии Гран-при по фигурному катанию. Турнир под названием "Кубок Триалети 2025" пройдет с 8 по 11 октября текущего года на новой Тбилисской ледовой арене в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное катание, спортивные пары и спортивные танцы. Решение о проведении престижного турнира в Грузии было принято на встрече министра спорта Шалвы Гоголадзе и президента Международного союза конькобежцев Ким Чжэ Еля на чемпионате мира по фигурному катанию в Бостоне. Турниры Challenger Series важны для спортсменов, выступающих в категории сеньоров. Именно на этих турнирах спортсмены получают возможность набрать минимальные баллы для участия в чемпионатах Европы и мира, а также достичь высоких позиций в мировом рейтинге. Турнир дает спортсменам возможность представить новые программы и получить больше международного опыта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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фигурное катание, спорт, грузия, новости