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Какая погода будет в Грузии 10 мая – прогноз по городам
Какая погода будет в Грузии 10 мая – прогноз по городам
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Похоже, зонтики жителям и гостям Грузии сегодня не понадобятся, если только от солнца 10.05.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. В большинстве городов Грузии ожидается солнечная погода в субботу, в горах – небольшая облачность и местами дождь.Прогноз погоды по городам:Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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погода, зугдиди, местия, поти, новости, грузия, прогноз погоды
погода, зугдиди, местия, поти, новости, грузия, прогноз погоды

Какая погода будет в Грузии 10 мая – прогноз по городам

10:52 10.05.2025
© photo: Sputnik / StringerКарантинная весна в столице Грузии. Надпись Я люблю Тбилиси на Мейдане в центре старого города
Карантинная весна в столице Грузии. Надпись Я люблю Тбилиси на Мейдане в центре старого города - Sputnik Грузия, 1920, 10.05.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Похоже, зонтики жителям и гостям Грузии сегодня не понадобятся, если только от солнца
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. В большинстве городов Грузии ожидается солнечная погода в субботу, в горах – небольшая облачность и местами дождь.
Прогноз погоды по городам:
Зугдиди +29, переменная облачность
Местия +16, преимущественно облачно
Поти +26, солнечно
Батуми +27, преимущественно солнечно
Озургети +29, солнечно
Кутаиси +30, солнечно
Амбролаури +27, солнечно
Ахалцихе +25, преимущественно солнечно
Боржоми +22, преимущественно солнечно
Бакуриани +19, дождь
Гори +26, преимущественно солнечно
Степанцминда +16, переменная облачность
Гудаури +12, преимущественно облачно
Телави +27, переменная облачность
Рустави +31, переменная облачность
Тбилиси +29, переменная облачность.
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