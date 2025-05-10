Какая погода будет в Грузии 10 мая – прогноз по городам
© photo: Sputnik / StringerКарантинная весна в столице Грузии. Надпись Я люблю Тбилиси на Мейдане в центре старого города
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Похоже, зонтики жителям и гостям Грузии сегодня не понадобятся, если только от солнца
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. В большинстве городов Грузии ожидается солнечная погода в субботу, в горах – небольшая облачность и местами дождь.
Прогноз погоды по городам:
Зугдиди +29, переменная облачность
Местия +16, преимущественно облачно
Поти +26, солнечно
Батуми +27, преимущественно солнечно
Озургети +29, солнечно
Кутаиси +30, солнечно
Амбролаури +27, солнечно
Ахалцихе +25, преимущественно солнечно
Боржоми +22, преимущественно солнечно
Бакуриани +19, дождь
Гори +26, преимущественно солнечно
Степанцминда +16, переменная облачность
Гудаури +12, преимущественно облачно
Телави +27, переменная облачность
Рустави +31, переменная облачность
Тбилиси +29, переменная облачность.