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Какая погода будет в Грузии 10 мая – прогноз по городам

Какая погода будет в Грузии 10 мая – прогноз по городам

Sputnik Грузия

Похоже, зонтики жителям и гостям Грузии сегодня не понадобятся, если только от солнца 10.05.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. В большинстве городов Грузии ожидается солнечная погода в субботу, в горах – небольшая облачность и местами дождь.Прогноз погоды по городам:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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