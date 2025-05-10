https://sputnik-georgia.ru/20250510/pochemu-andreya-pervozvannogo-osobo-pochitayut-v-gruzii-293319449.html

Почему Андрея Первозванного особо почитают в Грузии?

Почему Андрея Первозванного особо почитают в Грузии?

Sputnik Грузия

В Грузии 12 мая отмечают день пришествия Андрея Первозванного – основателя Грузинской православной церкви 10.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-10T15:15+0400

2025-05-10T15:15+0400

2025-05-10T15:15+0400

андрей первозванный

грузинская православная церковь

аджария

самцхе-джавахети

абхазия

религия

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религиозный праздник

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Апостола Андрея в Грузии почитают наравне с небесным покровителем страны – Георгием Победоносцем, и просветительницей Грузии – равноапостольной Ниной. Праздник, посвященный пришествию Андрея Первозванного в Грузию, имеет статус государственного и объявлен выходным. Когда и как Андрей Первозванный прибыл в Грузию, читайте в материале Sputnik Грузия. Когда прибыл в Грузию? Апостол Андрей был ближайшим учеником Спасителя. Его прозвали Первозванным потому, что он первым свидетельствовал о Христе как о Мессии. Первозванный, согласно древнейшим источникам, еще в I веке нашей эры первым в Грузии проповедовал христианство, в частности, на территориях Самцхе-Джавахети, Самегрело, Аджарии, Имерети и Абхазии. Население Грузии, поклонявшееся тогда идолам, оказало апостолу большое сопротивление, несмотря на это верный ученик Спасителя, преодолев все преграды, смог обратить многих жителей страны в Христову веру. По преданию, Грузия досталась в удел Богородице по жребию, который определял, где и в какой стране апостолы будут проповедовать Христову веру. И с тех незапамятных времен Божья Матерь является покровительницей Грузии. По воле Спасителя Богоматерь осталась в Иерусалиме, а вместо нее в Грузию отправился Андрей Первозванный. Апостол принес с собой нерукотворный образ Божьей Матери, с которым совершил чудеса, описанные в грузинской летописи "Картлис Цховреба". Апостол Андрей, по просьбе жителей Самцхе-Джавахети, уверовавших в Спасителя, нерукотворную копию иконы создал, приложив к образу Пресвятой Богородицы обычную доску. Новый образ самцхийцы поставили в небольшой часовне в Ацкури. Так, название иконы и произошло. Ацкурский образ Богородицы с 1952 года хранится в Государственном музее истории искусств Грузии, куда его перенесли из Гелатского монастыря. С этой иконой проводили первые крещения на грузинской земле Андрей Первозванный и его спутники – апостолы Матфей и Симон Кананит. Деяния апостолов Симон Кананит, который проповедовал вместе с Андреем Первозванным Христово учение в Западной Грузии, похоронен в одном из селений Абхазии. Апостола Матфея, проповедовавшего на юго-западе Грузии, похоронили в поселении Гонио (Аджария), недалеко от Батуми. И хотя в I веке христианство широкого распространения в Грузии не нашло, автокефалию Грузинской церкви связывают именно с именами Андрея Первозванного и Симона Кананита. Они создали первые христианские общины, построили первые храмы, поставили первых дьяконов, священников и даже епископа на служение Богу и людям. До середины второго тысячелетия нашей эры день памяти Андрея Первозванного отмечался в Грузии двенадцать раз в году, но со временем эта традиция забылась. День пришествия Андрея Первозванного в Грузию Грузинская православная церковь стала ежегодно отмечать с 2003 года и по просьбе церкви 12 мая объявили выходным. Больше всего верующих в праздник собирается в церкви Андрея Первозванного – храм, расположенный в центре Тбилиси, называют также "Лурджи монастери" (Синий монастырь). Материал подготовлен на основе открытых источников

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