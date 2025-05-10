Почему Андрея Первозванного особо почитают в Грузии?
© photo: courtesy of Besik PipiyaАндрей Первозванный
© photo: courtesy of Besik Pipiya
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В Грузии 12 мая отмечают день пришествия Андрея Первозванного – основателя Грузинской православной церкви
Апостола Андрея в Грузии почитают наравне с небесным покровителем страны – Георгием Победоносцем, и просветительницей Грузии – равноапостольной Ниной.
Праздник, посвященный пришествию Андрея Первозванного в Грузию, имеет статус государственного и объявлен выходным. Когда и как Андрей Первозванный прибыл в Грузию, читайте в материале Sputnik Грузия.
Когда прибыл в Грузию?
Апостол Андрей был ближайшим учеником Спасителя. Его прозвали Первозванным потому, что он первым свидетельствовал о Христе как о Мессии.
Первозванный, согласно древнейшим источникам, еще в I веке нашей эры первым в Грузии проповедовал христианство, в частности, на территориях Самцхе-Джавахети, Самегрело, Аджарии, Имерети и Абхазии.
Население Грузии, поклонявшееся тогда идолам, оказало апостолу большое сопротивление, несмотря на это верный ученик Спасителя, преодолев все преграды, смог обратить многих жителей страны в Христову веру.
© photo: Sputnik / Vitaly Belousov / Перейти в фотобанкФрагмент иконы "Апостолы Филипп и Андрей Первозванный"
Фрагмент иконы "Апостолы Филипп и Андрей Первозванный"
© photo: Sputnik / Vitaly Belousov/
По преданию, Грузия досталась в удел Богородице по жребию, который определял, где и в какой стране апостолы будут проповедовать Христову веру. И с тех незапамятных времен Божья Матерь является покровительницей Грузии.
По воле Спасителя Богоматерь осталась в Иерусалиме, а вместо нее в Грузию отправился Андрей Первозванный. Апостол принес с собой нерукотворный образ Божьей Матери, с которым совершил чудеса, описанные в грузинской летописи "Картлис Цховреба".
В частности, в Аджарии сохранился целебный источник, который забил во время проповеди Первозванного, когда апостол образ приложил к земле. Также святой Андрей с помощью иконы усмирил гнев жрецов храма Аполлона и Артемиды. Он оставил нерукотворный образ в языческом храме на ночь, где наутро статуи богов оказались разбитыми.
Апостол Андрей, по просьбе жителей Самцхе-Джавахети, уверовавших в Спасителя, нерукотворную копию иконы создал, приложив к образу Пресвятой Богородицы обычную доску. Новый образ самцхийцы поставили в небольшой часовне в Ацкури. Так, название иконы и произошло.
Ацкурский образ Богородицы с 1952 года хранится в Государственном музее истории искусств Грузии, куда его перенесли из Гелатского монастыря. С этой иконой проводили первые крещения на грузинской земле Андрей Первозванный и его спутники – апостолы Матфей и Симон Кананит.
Деяния апостолов
Симон Кананит, который проповедовал вместе с Андреем Первозванным Христово учение в Западной Грузии, похоронен в одном из селений Абхазии.
Апостола Матфея, проповедовавшего на юго-западе Грузии, похоронили в поселении Гонио (Аджария), недалеко от Батуми.
И хотя в I веке христианство широкого распространения в Грузии не нашло, автокефалию Грузинской церкви связывают именно с именами Андрея Первозванного и Симона Кананита. Они создали первые христианские общины, построили первые храмы, поставили первых дьяконов, священников и даже епископа на служение Богу и людям.
© photo: Sputnik / Yulia Chestnova / Перейти в фотобанкОткрытие памятника святому Апостолу Андрею Первозванному в Мордовии
Открытие памятника святому Апостолу Андрею Первозванному в Мордовии
© photo: Sputnik / Yulia Chestnova/
До середины второго тысячелетия нашей эры день памяти Андрея Первозванного отмечался в Грузии двенадцать раз в году, но со временем эта традиция забылась. День пришествия Андрея Первозванного в Грузию Грузинская православная церковь стала ежегодно отмечать с 2003 года и по просьбе церкви 12 мая объявили выходным.
В настоящее время Андрея Первозванного в Грузии поминают дважды в год: 12 мая – в день прибытия апостола в Грузию и 13 декабря – в день его кончины. Праздничные богослужения в эти дни проводят во всех православных храмах страны.
Больше всего верующих в праздник собирается в церкви Андрея Первозванного – храм, расположенный в центре Тбилиси, называют также "Лурджи монастери" (Синий монастырь).
Материал подготовлен на основе открытых источников