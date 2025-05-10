https://sputnik-georgia.ru/20250510/skandalnyy-spektakl-libert--patriarkhiya-gruzii-prigrozila-avtoram-otlucheniem-ot-tserkvi-293319240.html
Скандальный спектакль LIBERTÉ – Патриархия Грузии пригрозила авторам отлучением от церкви
Скандальный спектакль LIBERTÉ – Патриархия Грузии пригрозила авторам отлучением от церкви
Sputnik Грузия
Часть общественности оскорбила нецензурная лексика, уничижительные слова в адрес Богоматери и пикантные сцены в постановке с возрастным ограничением 18+ 10.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-10T13:13+0400
2025-05-10T13:13+0400
2025-05-10T13:13+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Патриархия Грузии призвала авторов нашумевшего спектакля LIBERTÉ [Trigger Warning] тбилисского Театра королевского квартала к раскаянию, в противном случае им грозит отлучение от церкви, говорится в распространенном заявлении. В грузинском сегменте Сети появился минутный отрывок спектакля режиссера Даты Тавадзе LIBERTÉ, который он поставил на сцене Театра Королевского квартала. Во фрагменте слышна нецензурная лексика, уничижительные слова в адрес Богоматери, присутствуют пикантные сцены. Опубликованный эпизод вызвал недовольство части грузинского общества, люди почувствовали себя оскорбленными. Истинное искусство, прежде всего, должно служить добру и передавать это добро людям, – напомнили в Патриархии. "Когда творчество становится орудием унижения и оскорбления других, сеет желчь, ненависть и мерзость, вызывает раздражение общества и противостояние, то это уже целенаправленное зло и не имеет ничего общего с истинным искусством", – отмечено в заявлении. В Патриархии выразили надежду, что общество даст правильную оценку увиденному. Премьера спектакля LIBERTÉ [Trigger Warning] состоялась в октябре 2024 года в Театре королевского квартала. В афише спектакля отмечено, что лицам моложе 18 лет не разрешается присутствовать на представлении и что также запрещена съемка. Режиссер Дата Тавадзе: желаю грузинскому театру смелости >>>К слову, это не первый случай, когда спектакль режиссера Даты Тавадзе стал причиной скандала. В июне 2018 года спектакль "Демоны" прямо во время выступления покинули десятки зрителей в городе Гори. Аудиторию оскорбили нецензурные выражения и пикантные сцены. Сам Тавадзе тогда назвал инцидент "попыткой цензуры". Режиссер Дата Тавадзе – сын известных в Грузии актеров Ники Тавадзе и Нато Мурванидзе. Тавадзе принимает активное участие в акциях протеста в Тбилиси, которые начались с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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скандал, грузия, новости, культурная жизнь грузии, гори, тбилиси, дата тавадзе, театр королевского квартала, культура, грузинская культура, театр, патриархия грузии
скандал, грузия, новости, культурная жизнь грузии, гори, тбилиси, дата тавадзе, театр королевского квартала, культура, грузинская культура, театр, патриархия грузии
Скандальный спектакль LIBERTÉ – Патриархия Грузии пригрозила авторам отлучением от церкви
Часть общественности оскорбила нецензурная лексика, уничижительные слова в адрес Богоматери и пикантные сцены в постановке с возрастным ограничением 18+
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Патриархия Грузии призвала авторов нашумевшего спектакля LIBERTÉ [Trigger Warning] тбилисского Театра королевского квартала к раскаянию, в противном случае им грозит отлучение от церкви, говорится в распространенном заявлении.
В грузинском сегменте Сети появился минутный отрывок спектакля режиссера Даты Тавадзе LIBERTÉ, который он поставил на сцене Театра Королевского квартала. Во фрагменте слышна нецензурная лексика, уничижительные слова в адрес Богоматери, присутствуют пикантные сцены. Опубликованный эпизод вызвал недовольство части грузинского общества, люди почувствовали себя оскорбленными.
"Мы призываем авторов данного мероприятия раскаяться и напоминаем, что в противном случае, виновный в подобном святотатстве подлежит отлучению от церкви, как форме церковного наказания", – говорится в заявлении Патриархии.
Истинное искусство, прежде всего, должно служить добру и передавать это добро людям, – напомнили в Патриархии.
"Когда творчество становится орудием унижения и оскорбления других, сеет желчь, ненависть и мерзость, вызывает раздражение общества и противостояние, то это уже целенаправленное зло и не имеет ничего общего с истинным искусством", – отмечено в заявлении.
Патриархия призвала каждого уважать и понимать свою ответственность по отношению к духовным корням, которые являются неотъемлемой частью человеческой души. "Свобода заключена не в том, чтобы делать то, что хочется, а делать то, что необходимо", – говорится в заявлении.
В Патриархии выразили надежду, что общество даст правильную оценку увиденному.
Премьера спектакля LIBERTÉ [Trigger Warning] состоялась в октябре 2024 года в Театре королевского квартала. В афише спектакля отмечено, что лицам моложе 18 лет не разрешается присутствовать на представлении и что также запрещена съемка.
К слову, это не первый случай, когда спектакль режиссера Даты Тавадзе стал причиной скандала. В июне 2018 года спектакль "Демоны" прямо во время выступления покинули десятки зрителей в городе Гори. Аудиторию оскорбили нецензурные выражения и пикантные сцены. Сам Тавадзе тогда назвал инцидент "попыткой цензуры".
Режиссер Дата Тавадзе – сын известных в Грузии актеров Ники Тавадзе и Нато Мурванидзе.
Тавадзе принимает активное участие в акциях протеста в Тбилиси, которые начались с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста.