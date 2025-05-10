https://sputnik-georgia.ru/20250510/skandalnyy-spektakl-libert--patriarkhiya-gruzii-prigrozila-avtoram-otlucheniem-ot-tserkvi-293319240.html

Скандальный спектакль LIBERTÉ – Патриархия Грузии пригрозила авторам отлучением от церкви

Скандальный спектакль LIBERTÉ – Патриархия Грузии пригрозила авторам отлучением от церкви

Sputnik Грузия

Часть общественности оскорбила нецензурная лексика, уничижительные слова в адрес Богоматери и пикантные сцены в постановке с возрастным ограничением 18+ 10.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-10T13:13+0400

2025-05-10T13:13+0400

2025-05-10T13:13+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Патриархия Грузии призвала авторов нашумевшего спектакля LIBERTÉ [Trigger Warning] тбилисского Театра королевского квартала к раскаянию, в противном случае им грозит отлучение от церкви, говорится в распространенном заявлении. В грузинском сегменте Сети появился минутный отрывок спектакля режиссера Даты Тавадзе LIBERTÉ, который он поставил на сцене Театра Королевского квартала. Во фрагменте слышна нецензурная лексика, уничижительные слова в адрес Богоматери, присутствуют пикантные сцены. Опубликованный эпизод вызвал недовольство части грузинского общества, люди почувствовали себя оскорбленными. Истинное искусство, прежде всего, должно служить добру и передавать это добро людям, – напомнили в Патриархии. "Когда творчество становится орудием унижения и оскорбления других, сеет желчь, ненависть и мерзость, вызывает раздражение общества и противостояние, то это уже целенаправленное зло и не имеет ничего общего с истинным искусством", – отмечено в заявлении. В Патриархии выразили надежду, что общество даст правильную оценку увиденному. Премьера спектакля LIBERTÉ [Trigger Warning] состоялась в октябре 2024 года в Театре королевского квартала. В афише спектакля отмечено, что лицам моложе 18 лет не разрешается присутствовать на представлении и что также запрещена съемка. Режиссер Дата Тавадзе: желаю грузинскому театру смелости >>>К слову, это не первый случай, когда спектакль режиссера Даты Тавадзе стал причиной скандала. В июне 2018 года спектакль "Демоны" прямо во время выступления покинули десятки зрителей в городе Гори. Аудиторию оскорбили нецензурные выражения и пикантные сцены. Сам Тавадзе тогда назвал инцидент "попыткой цензуры". Режиссер Дата Тавадзе – сын известных в Грузии актеров Ники Тавадзе и Нато Мурванидзе. Тавадзе принимает активное участие в акциях протеста в Тбилиси, которые начались с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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