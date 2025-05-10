https://sputnik-georgia.ru/20250510/snova-dozhdi--sinoptiki-predupredili-o-plokhoy-pogode-v-gruzii-293323590.html

Снова дожди – синоптики предупредили о плохой погоде в Грузии

Снова дожди – синоптики предупредили о плохой погоде в Грузии

Sputnik Грузия

По прогнозу синоптиков, дождливая погода сохранится до утра 14 мая 10.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-10T19:19+0400

2025-05-10T19:19+0400

2025-05-10T19:19+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Дождь, град, грозы и усиление ветра ожидаются в Грузии с вечера 10 мая, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. По прогнозу синоптиков, дождливая погода сохранится до утра 14 мая. Ожидаемые осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках, внезапные паводки на малых реках, а также возникновение или активизацию оползнево-селевых процессов в холмистых и горных районах. Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

непогода в грузии, национальное агентство окружающей среды, новости, грузия, погода