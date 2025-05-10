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Снова дожди – синоптики предупредили о плохой погоде в Грузии
Снова дожди – синоптики предупредили о плохой погоде в Грузии
Sputnik Грузия
По прогнозу синоптиков, дождливая погода сохранится до утра 14 мая 10.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-10T19:19+0400
2025-05-10T19:19+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Дождь, град, грозы и усиление ветра ожидаются в Грузии с вечера 10 мая, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. По прогнозу синоптиков, дождливая погода сохранится до утра 14 мая. Ожидаемые осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках, внезапные паводки на малых реках, а также возникновение или активизацию оползнево-селевых процессов в холмистых и горных районах. Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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непогода в грузии, национальное агентство окружающей среды, новости, грузия, погода
непогода в грузии, национальное агентство окружающей среды, новости, грузия, погода

Снова дожди – синоптики предупредили о плохой погоде в Грузии

19:19 10.05.2025
© photo: Sputnik / StringerДождь на улицах столицы Грузии - девушка с зонтом и покупками идет домой
Дождь на улицах столицы Грузии - девушка с зонтом и покупками идет домой - Sputnik Грузия, 1920, 10.05.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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По прогнозу синоптиков, дождливая погода сохранится до утра 14 мая
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Дождь, град, грозы и усиление ветра ожидаются в Грузии с вечера 10 мая, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
По прогнозу синоптиков, дождливая погода сохранится до утра 14 мая.
Ожидаемые осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках, внезапные паводки на малых реках, а также возникновение или активизацию оползнево-селевых процессов в холмистых и горных районах.
Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний.
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