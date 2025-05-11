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Гандболисты сборной Грузии получат миллион лари за выход на чемпионат Европы
Гандболисты сборной Грузии получат миллион лари за выход на чемпионат Европы
Sputnik Грузия
Сборная Грузии по гандболу в Тбилиси обыграла команду Греции в решающем матче за выход на чемпионат Европы – 29:26 11.05.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подписал указ о награждении сборной страны по гандболу суммой в размере одного миллиона лари за выход на чемпионат Европы, сообщили в администрации правительства Грузии. Сборная Грузии по гандболу в Тбилиси обыграла команду Греции в решающем матче пятого тура за выход на чемпионат Европы – 29:26, и во второй раз подряд получила право выступить на чемпионате Европы. Первый матч отбора между сборными завершился победой Греции 27:26. Сборная Грузии проведет заключительный матч отборочного цикла в Исландии 11 мая. На счету грузинских гандболистов шесть очков – три победы и два поражения в пяти встречах. Чемпионат Европы стартует 15 января. Его примут сразу три страны – Швеция, Дания и Норвегия. Сборная Грузии по гандболу впервые приняла участие в чемпионате Европы 2024 года в Германии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили, греция, международная федерация гандбола
спорт, грузия, новости, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили, греция, международная федерация гандбола
Гандболисты сборной Грузии получат миллион лари за выход на чемпионат Европы
Сборная Грузии по гандболу в Тбилиси обыграла команду Греции в решающем матче за выход на чемпионат Европы – 29:26
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подписал указ о награждении сборной страны по гандболу суммой в размере одного миллиона лари за выход на чемпионат Европы, сообщили в администрации правительства Грузии.
Сборная Грузии по гандболу в Тбилиси обыграла команду Греции в решающем матче пятого тура за выход на чемпионат Европы – 29:26, и во второй раз подряд получила право выступить на чемпионате Европы. Первый матч отбора между сборными завершился победой Греции 27:26.
Премьер-министр присутствовал на матче вместе с президентом Михаилом Кавелашвили и членами правительства. Первые лица Грузии поблагодарили членов национальной сборной по гандболу, поздравили их с победой и пожелали дальнейших успехов.
Сборная Грузии проведет заключительный матч отборочного цикла в Исландии 11 мая. На счету грузинских гандболистов шесть очков – три победы и два поражения в пяти встречах.
Чемпионат Европы стартует 15 января. Его примут сразу три страны – Швеция, Дания и Норвегия.
Сборная Грузии по гандболу впервые приняла участие в чемпионате Европы 2024 года в Германии.