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Гандболисты сборной Грузии получат миллион лари за выход на чемпионат Европы

Гандболисты сборной Грузии получат миллион лари за выход на чемпионат Европы

Sputnik Грузия

Сборная Грузии по гандболу в Тбилиси обыграла команду Греции в решающем матче за выход на чемпионат Европы – 29:26 11.05.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подписал указ о награждении сборной страны по гандболу суммой в размере одного миллиона лари за выход на чемпионат Европы, сообщили в администрации правительства Грузии. Сборная Грузии по гандболу в Тбилиси обыграла команду Греции в решающем матче пятого тура за выход на чемпионат Европы – 29:26, и во второй раз подряд получила право выступить на чемпионате Европы. Первый матч отбора между сборными завершился победой Греции 27:26. Сборная Грузии проведет заключительный матч отборочного цикла в Исландии 11 мая. На счету грузинских гандболистов шесть очков – три победы и два поражения в пяти встречах. Чемпионат Европы стартует 15 января. Его примут сразу три страны – Швеция, Дания и Норвегия. Сборная Грузии по гандболу впервые приняла участие в чемпионате Европы 2024 года в Германии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили, греция, международная федерация гандбола