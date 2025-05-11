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Молодой мужчина убит в одном из тбилисских баров

Молодой мужчина убит в одном из тбилисских баров

Sputnik Грузия

Мотив преступления на данном этапе неизвестен 11.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-11T16:36+0400

2025-05-11T16:36+0400

2025-05-11T16:36+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Молодой мужчина был убит на рассвете в "Баре Рати" в Тбилиси, сообщил телеканал "Рустави 2". В настоящее время на месте происшествия проводятся следственные действия. По имеющейся информации, молодой человек получил ножевое ранение. Мотив преступления на данном этапе неизвестен. МВД Грузии ведет расследование по статье "Умышленное убийство".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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