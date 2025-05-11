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Молодой мужчина убит в одном из тбилисских баров
Молодой мужчина убит в одном из тбилисских баров
Sputnik Грузия
Мотив преступления на данном этапе неизвестен 11.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-11T16:36+0400
2025-05-11T16:36+0400
2025-05-11T16:36+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Молодой мужчина был убит на рассвете в "Баре Рати" в Тбилиси, сообщил телеканал "Рустави 2". В настоящее время на месте происшествия проводятся следственные действия. По имеющейся информации, молодой человек получил ножевое ранение. Мотив преступления на данном этапе неизвестен. МВД Грузии ведет расследование по статье "Умышленное убийство".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, мвд грузии
грузия, происшествия, новости, мвд грузии
Молодой мужчина убит в одном из тбилисских баров
Мотив преступления на данном этапе неизвестен
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Молодой мужчина был убит на рассвете в "Баре Рати" в Тбилиси, сообщил телеканал "Рустави 2".
В настоящее время на месте происшествия проводятся следственные действия. По имеющейся информации, молодой человек получил ножевое ранение. Мотив преступления на данном этапе неизвестен.
МВД Грузии ведет расследование по статье "Умышленное убийство".