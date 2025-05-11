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Определились соперники сборной Грузии по хоккею в группе А второго дивизиона ЧМ

Определились соперники сборной Грузии по хоккею в группе А второго дивизиона ЧМ

Sputnik Грузия

Сборная Грузии по хоккею заняла первое место в группе B второго дивизиона чемпионата мира и завоевала путевку в группу A 11.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-11T18:43+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Грузии по хоккею сыграет с Бельгией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Австралией, Хорватией и Сербией в группе А второго дивизиона чемпионата мира. Сборная Грузии по хоккею заняла первое место в группе B второго дивизиона чемпионата мира и завоевала путевку в группу A. Расписание турнира и страна-организатор матчей второго дивизиона чемпионата мира будут объявлены позднее. Сборная Грузии выиграла все пять встреч на прошедшем в Новой Зеландии чемпионате мира среди команд группы В второго дивизиона. Грузия обыграла Таиланд (15:1), Исландию (4:0), Новую Зеландию (5:0), Болгарию (8:7) и Китайский Тайбэй (3:1).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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