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Определились соперники сборной Грузии по хоккею в группе А второго дивизиона ЧМ
Определились соперники сборной Грузии по хоккею в группе А второго дивизиона ЧМ
Sputnik Грузия
Сборная Грузии по хоккею заняла первое место в группе B второго дивизиона чемпионата мира и завоевала путевку в группу A 11.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-11T18:43+0400
2025-05-11T18:43+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Грузии по хоккею сыграет с Бельгией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Австралией, Хорватией и Сербией в группе А второго дивизиона чемпионата мира. Сборная Грузии по хоккею заняла первое место в группе B второго дивизиона чемпионата мира и завоевала путевку в группу A. Расписание турнира и страна-организатор матчей второго дивизиона чемпионата мира будут объявлены позднее. Сборная Грузии выиграла все пять встреч на прошедшем в Новой Зеландии чемпионате мира среди команд группы В второго дивизиона. Грузия обыграла Таиланд (15:1), Исландию (4:0), Новую Зеландию (5:0), Болгарию (8:7) и Китайский Тайбэй (3:1).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, новая зеландия, бельгия, хоккей, чемпионат мира по хоккею
спорт, грузия, новости, новая зеландия, бельгия, хоккей, чемпионат мира по хоккею
Определились соперники сборной Грузии по хоккею в группе А второго дивизиона ЧМ
Сборная Грузии по хоккею заняла первое место в группе B второго дивизиона чемпионата мира и завоевала путевку в группу A
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Грузии по хоккею сыграет с Бельгией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Австралией, Хорватией и Сербией в группе А второго дивизиона чемпионата мира.
Сборная Грузии по хоккею заняла первое место в группе B второго дивизиона чемпионата мира и завоевала путевку в группу A.
Расписание турнира и страна-организатор матчей второго дивизиона чемпионата мира будут объявлены позднее.
Сборная Грузии выиграла все пять встреч на прошедшем в Новой Зеландии чемпионате мира среди команд группы В второго дивизиона. Грузия обыграла Таиланд (15:1), Исландию (4:0), Новую Зеландию (5:0), Болгарию (8:7) и Китайский Тайбэй (3:1).