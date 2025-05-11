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Председатель парламента Грузии отправился в Венгрию для участия в конференции
Председатель парламента Грузии отправился в Венгрию для участия в конференции
Sputnik Грузия
Спикер парламента Грузии должен выступить с речью на обеих сессиях мероприятия 11.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-11T20:04+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили прибыл с визитом в Будапешт, где примет участие в Конференции спикеров парламентов государств-членов и стран-партнеров Европейского Союза, сообщили в пресс-службе законодательного органа. Спикер парламента Грузии должен выступить с речью на обеих сессиях мероприятия. Также в рамках визита Папуашвили проведет двусторонние встречи в столице Венгрии. В состав грузинской делегации во главе со спикером парламента входят председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе и председатель комитета по европейской интеграции Леван Махашвили. Визит спикера парламента в Будапешт завершится 12 мая. Конференция спикеров парламентов Европейского союза представляет собой форум для обсуждения, обмена мнениями, информацией, опытом относительно роли и обязанностей национальных парламентов в европейской структуре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, венгрия, будапешт, шалва папуашвили
Председатель парламента Грузии отправился в Венгрию для участия в конференции
20:04 11.05.2025 (обновлено: 21:04 11.05.2025)
Спикер парламента Грузии должен выступить с речью на обеих сессиях мероприятия
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили прибыл с визитом в Будапешт, где примет участие в Конференции спикеров парламентов государств-членов и стран-партнеров Европейского Союза, сообщили в пресс-службе законодательного органа.
Спикер парламента Грузии должен выступить с речью на обеих сессиях мероприятия. Также в рамках визита Папуашвили проведет двусторонние встречи в столице Венгрии.
В состав грузинской делегации во главе со спикером парламента входят председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе и председатель комитета по европейской интеграции Леван Махашвили.
Визит спикера парламента в Будапешт завершится 12 мая.
Конференция спикеров парламентов Европейского союза представляет собой форум для обсуждения, обмена мнениями, информацией, опытом относительно роли и обязанностей национальных парламентов в европейской структуре.