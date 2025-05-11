https://sputnik-georgia.ru/20250511/putin-predlozhil-kievu-provesti-peregovory-15-maya-v-stambule-293326178.html

Путин предложил Киеву провести переговоры 15 мая в Стамбуле

Путин предложил Киеву провести переговоры 15 мая в Стамбуле

Sputnik Грузия

Российский лидер надеется на то, что Стамбул предоставит площадку для переговоров, прерванных в 2022 году по инициативе Киева 11.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-11T10:03+0400

2025-05-11T10:03+0400

2025-05-11T11:28+0400

политика

в мире

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

стамбул

киев

украина

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/05/291253182_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_395a5228778e9225800b7571d1e482fe.jpg

ТБИЛИСИ, 11 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин предложил Киеву провести переговоры в Стамбуле 15 мая."Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими", – сказал Путин в ходе пресс-конференции в ночь на воскресенье.Глава государства отметил, что Москва несмотря ни на что готова возобновить переговоры, прерванные киевским режимом в конце 2022 года, причем безо всяких предварительных условий.Президент России добавил, что в ближайшее время созвонится со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и надеется на то, что Стамбул предоставит площадку для переговоров РФ и Украины.Эрдоган, по словам Путина, многое сделал в свое время для организации переговоров России и Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

стамбул

киев

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, стамбул, киев, украина, обострение ситуации вокруг украины