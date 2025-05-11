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Путин предложил Киеву провести переговоры 15 мая в Стамбуле
Путин предложил Киеву провести переговоры 15 мая в Стамбуле
Sputnik Грузия
Российский лидер надеется на то, что Стамбул предоставит площадку для переговоров, прерванных в 2022 году по инициативе Киева 11.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-11T10:03+0400
2025-05-11T10:03+0400
2025-05-11T11:28+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин предложил Киеву провести переговоры в Стамбуле 15 мая."Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими", – сказал Путин в ходе пресс-конференции в ночь на воскресенье.Глава государства отметил, что Москва несмотря ни на что готова возобновить переговоры, прерванные киевским режимом в конце 2022 года, причем безо всяких предварительных условий.Президент России добавил, что в ближайшее время созвонится со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и надеется на то, что Стамбул предоставит площадку для переговоров РФ и Украины.Эрдоган, по словам Путина, многое сделал в свое время для организации переговоров России и Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, стамбул, киев, украина, обострение ситуации вокруг украины
Путин предложил Киеву провести переговоры 15 мая в Стамбуле
10:03 11.05.2025 (обновлено: 11:28 11.05.2025)
Российский лидер надеется на то, что Стамбул предоставит площадку для переговоров, прерванных в 2022 году по инициативе Киева
ТБИЛИСИ, 11 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин предложил Киеву провести переговоры в Стамбуле 15 мая.
"Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими", – сказал Путин в ходе пресс-конференции в ночь на воскресенье.
Глава государства отметил, что Москва несмотря ни на что готова возобновить переговоры, прерванные киевским режимом в конце 2022 года, причем безо всяких предварительных условий.
"Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее и там, где они были прерваны", – подчеркнул Путин.
Президент России добавил, что в ближайшее время созвонится со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и надеется на то, что Стамбул предоставит площадку для переговоров РФ и Украины.
Эрдоган, по словам Путина, многое сделал в свое время для организации переговоров России и Украины.