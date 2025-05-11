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Сильный ветер в Батуми создал проблемы жителям города
Сильный ветер в Батуми создал проблемы жителям города
Sputnik Грузия
Подача электроэнергии большинству абонентов была восстановлена поздно ночью 11.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-11T11:04+0400
2025-05-11T11:04+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Сильный ветер создал проблемы на побережье Черного моря в курортном городе Батуми – повреждены высоковольтные линии электропередачи, с задержкой работал Международный аэропорт. Стихия обрушилась на город вечером, 10 мая. Подача электроэнергии большинству абонентов была восстановлена поздно ночью. Из-за плохой погоды рейс Стамбул-Батуми был задержан и не смог приземлиться в международном аэропорту Батуми. Несмотря на задержки, аэропорт принял все запланированные на субботу рейсы. Кроме того, по данным мэрии Батуми, на улице Горгасали пострадали два человека. На них упали металлические конструкции. Пострадавших доставили в медицинское учреждение. По словам медиков, их жизни ничего не угрожает. По прогнозам синоптиков, непогода на территории Грузии сохранится до 14 мая. Ожидаются дожди, возможны грозы, град и ветер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, батуми, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
грузия, новости, происшествия, батуми, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
Сильный ветер в Батуми создал проблемы жителям города
11:04 11.05.2025 (обновлено: 11:34 11.05.2025)
Подача электроэнергии большинству абонентов была восстановлена поздно ночью
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Сильный ветер создал проблемы на побережье Черного моря в курортном городе Батуми – повреждены высоковольтные линии электропередачи, с задержкой работал Международный аэропорт.
Стихия обрушилась на город вечером, 10 мая.
"Повреждены крыши жилых домов. На нескольких улицах и в центральном парке повреждены деревья и автомобили. Соответствующие муниципальные службы совместно со Службой по управлению чрезвычайными ситуациями ведут мониторинг, и по каждому случаю будет немедленно принято решение", – заявили в мэрии города.
Подача электроэнергии большинству абонентов была восстановлена поздно ночью.
Из-за плохой погоды рейс Стамбул-Батуми был задержан и не смог приземлиться в международном аэропорту Батуми. Несмотря на задержки, аэропорт принял все запланированные на субботу рейсы.
Кроме того, по данным мэрии Батуми, на улице Горгасали пострадали два человека. На них упали металлические конструкции. Пострадавших доставили в медицинское учреждение. По словам медиков, их жизни ничего не угрожает.
По прогнозам синоптиков, непогода на территории Грузии сохранится до 14 мая. Ожидаются дожди, возможны грозы, град и ветер.