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https://sputnik-georgia.ru/20250511/situatsiya-v-batumi-stabilnaya---mer-goroda-293329180.html
Ситуация в Батуми стабильная - мэр города
Ситуация в Батуми стабильная - мэр города
Sputnik Грузия
Работы по ликвидации последствий продолжались всю ночь и в настоящее время завершены 11.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-11T17:31+0400
2025-05-11T17:31+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Ситуация в курортном городе Батуми, где накануне бушевал сильный ветер, стабильная, заявил мэр города Нукри Деканадзе журналистам. Стихия обрушилась на Батуми вечером, 10 мая. Были повреждены высоковольтные линии электропередачи, с задержкой работал Международный аэропорт. Пострадали два человека, на которых обрушилась металлическая конструкция. Оба были госпитализированы. Ветер повредил крыши нескольких жилых домов. Работы по ликвидации последствий продолжались всю ночь и в настоящее время завершены. Несмотря на задержки, Международный аэропорт Батуми принял все запланированные на субботу рейсы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, батуми, ветер в батуми
грузия, новости, происшествия, батуми, ветер в батуми

Ситуация в Батуми стабильная - мэр города

17:31 11.05.2025
© Batumi City HallЛиквидация последствий урагана в Батуми
Ликвидация последствий урагана в Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 11.05.2025
© Batumi City Hall
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Работы по ликвидации последствий продолжались всю ночь и в настоящее время завершены
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Ситуация в курортном городе Батуми, где накануне бушевал сильный ветер, стабильная, заявил мэр города Нукри Деканадзе журналистам.
Стихия обрушилась на Батуми вечером, 10 мая. Были повреждены высоковольтные линии электропередачи, с задержкой работал Международный аэропорт. Пострадали два человека, на которых обрушилась металлическая конструкция. Оба были госпитализированы. Ветер повредил крыши нескольких жилых домов.
"Были повреждены несколько деревьев, проведена их вырубка. Несколько частных автомобилей также получили повреждения в результате обрушения крыш. На данном этапе ситуация в городе стабильная", - заявил Деканадзе.
Работы по ликвидации последствий продолжались всю ночь и в настоящее время завершены.
Несмотря на задержки, Международный аэропорт Батуми принял все запланированные на субботу рейсы.
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