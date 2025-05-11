https://sputnik-georgia.ru/20250511/situatsiya-v-batumi-stabilnaya---mer-goroda-293329180.html

Ситуация в Батуми стабильная - мэр города

Ситуация в Батуми стабильная - мэр города

Sputnik Грузия

Работы по ликвидации последствий продолжались всю ночь и в настоящее время завершены 11.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-11T17:31+0400

2025-05-11T17:31+0400

2025-05-11T17:31+0400

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ветер в батуми

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Ситуация в курортном городе Батуми, где накануне бушевал сильный ветер, стабильная, заявил мэр города Нукри Деканадзе журналистам. Стихия обрушилась на Батуми вечером, 10 мая. Были повреждены высоковольтные линии электропередачи, с задержкой работал Международный аэропорт. Пострадали два человека, на которых обрушилась металлическая конструкция. Оба были госпитализированы. Ветер повредил крыши нескольких жилых домов. Работы по ликвидации последствий продолжались всю ночь и в настоящее время завершены. Несмотря на задержки, Международный аэропорт Батуми принял все запланированные на субботу рейсы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

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грузия, новости, происшествия, батуми, ветер в батуми