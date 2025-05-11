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Сколько квартир продано в Тбилиси – данные за март
Сколько квартир продано в Тбилиси – данные за март
Sputnik Грузия
Продажи в новостройках Тбилиси выросли на 4,2%, а старых квартир – упали на 15,5% 11.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-11T14:18+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в марте 2025 года упал на 1,5% по сравнению с мартом 2024 года – продано 3,1 тысячи квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 16,7% и составил до 243 миллионов долларов. Кроме того, продажи в новостройках Тбилиси выросли на 4,2%, а старых квартир – упали на 15,5%. Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика >>В новостройках в столице Грузии в марте средневзвешенная цена квартир выросла на 27,7% рядом с центром, на 21% – в центре, а в спальных районах – на 7,3%, примерно до 1 226 долларов за квадратный метр. В случае со старыми квартирами, то их стоимость выросла на 11,6% рядом с центром, в спальных районах – на 10,2%, а в центре – на 0,5%, до 1 210 долларов за квадратный метр По данным компании, в 2024 году спрос на квартиры в грузинской столице вырос на 2% по сравнению с 2023 годом – продано 41,3 тысячи. За отчетный период объем рынка увеличился на 12% и составил до 2,8 млрд долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, недвижимость в тбилиси, недвижимость
грузия, экономика, новости, недвижимость в тбилиси, недвижимость
Сколько квартир продано в Тбилиси – данные за март
Продажи в новостройках Тбилиси выросли на 4,2%, а старых квартир – упали на 15,5%
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в марте 2025 года упал на 1,5% по сравнению с мартом 2024 года – продано 3,1 тысячи квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia.
Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 16,7% и составил до 243 миллионов долларов.
Кроме того, продажи в новостройках Тбилиси выросли на 4,2%, а старых квартир – упали на 15,5%.
В новостройках в столице Грузии в марте средневзвешенная цена квартир выросла на 27,7% рядом с центром, на 21% – в центре, а в спальных районах – на 7,3%, примерно до 1 226 долларов за квадратный метр.
В случае со старыми квартирами, то их стоимость выросла на 11,6% рядом с центром, в спальных районах – на 10,2%, а в центре – на 0,5%, до 1 210 долларов за квадратный метр
По данным компании, в 2024 году спрос на квартиры в грузинской столице вырос на 2% по сравнению с 2023 годом – продано 41,3 тысячи. За отчетный период объем рынка увеличился на 12% и составил до 2,8 млрд долларов.