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Трамп поддержал предложение Путина о переговорах России и Украины в Стамбуле
Трамп поддержал предложение Путина о переговорах России и Украины в Стамбуле
Sputnik Грузия
Трамп продолжить работу с обеими сторонами конфликта, чтобы убедиться, что это произойдет 11.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-11T13:14+0400
2025-05-11T13:14+0400
2025-05-11T13:14+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мая – Sputnik. Американский лидер Дональд Трамп после предложения президента России Владимира Путина относительно прямых переговоров с представителями Киева в Стамбуле заявил, что это потенциально великий день для России и Украины.В ночь на воскресенье Путин предложил Киеву провести переговоры в Стамбуле 15 мая. Глава государства отметил, что Москва, несмотря ни на что, готова возобновить переговоры, прерванные киевским режимом в конце 2022 года, причем безо всяких предварительных условий.Он также пообещал продолжить работу с обеими сторонами конфликта, чтобы убедиться, что это произойдет."В свою очередь США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле," – подчеркнул американский президент.Ранее президент России сообщил, что созвонится со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин высказал надежду, что Стамбул предоставит площадку для переговоров Москвы и Киева.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, политика, киев, стамбул, украина, владимир путин, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, россия, обострение ситуации вокруг украины
в мире, политика, киев, стамбул, украина, владимир путин, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, россия, обострение ситуации вокруг украины
Трамп поддержал предложение Путина о переговорах России и Украины в Стамбуле
Трамп продолжить работу с обеими сторонами конфликта, чтобы убедиться, что это произойдет
ТБИЛИСИ, 11 мая – Sputnik. Американский лидер Дональд Трамп после предложения президента России Владимира Путина относительно прямых переговоров с представителями Киева в Стамбуле заявил, что это потенциально великий день для России и Украины.
В ночь на воскресенье Путин предложил Киеву провести переговоры в Стамбуле 15 мая. Глава государства отметил, что Москва, несмотря ни на что, готова возобновить переговоры, прерванные киевским режимом в конце 2022 года, причем безо всяких предварительных условий.
"Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, поскольку эта бесконечная "кровавая баня", как мы надеемся, подойдет к концу", – написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он также пообещал продолжить работу с обеими сторонами конфликта, чтобы убедиться, что это произойдет.
"В свою очередь США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле," – подчеркнул американский президент.
Ранее президент России сообщил, что созвонится со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин высказал надежду, что Стамбул предоставит площадку для переговоров Москвы и Киева.