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В Грузии выросло производство пшеницы
В Грузии выросло производство пшеницы
Sputnik Грузия
Посевная площадь пшеницы в Грузии в прошлом году составила 54 тысячи гектаров 11.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-11T09:01+0400
2025-05-11T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Производство пшеницы в Грузии выросло на 1% в 2024 году, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, в прошлом году в Грузии было произведено 148,5 тысячи тонн пшеницы. Посевная площадь пшеницы в Грузии в прошлом году составила 54 тысячи гектаров. Средняя урожайность зерна выросла на 7,7% по сравнению с 2023 годом и составила 2,8 тонны на один гектар. В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. В последние годы страна закупала пшеницу у Казахстана, Украины, США и России, при том на долю последней приходилось более 95%, так как цена была самой выгодной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, зерно, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", сельское хозяйство грузии
грузия, новости, экономика, зерно, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", сельское хозяйство грузии

В Грузии выросло производство пшеницы

09:01 11.05.2025
© photo: Sputnik / Artem Kreminsky / Перейти в фотобанкУборка зерновых.
Уборка зерновых. - Sputnik Грузия, 1920, 11.05.2025
© photo: Sputnik / Artem Kreminsky
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Посевная площадь пшеницы в Грузии в прошлом году составила 54 тысячи гектаров
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Производство пшеницы в Грузии выросло на 1% в 2024 году, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат".
По данным ведомства, в прошлом году в Грузии было произведено 148,5 тысячи тонн пшеницы.
Производство пшеницы в Грузии в 2019-2024 годах

Год

Объем, тыс. тонн

Рост, %

2019

100,6

-6,1

2020

102,4

1,8

2021

135,9

32,7

2022

156,8

15,4

2023

146,6

-6,5

2024

148,5

1,0

Посевная площадь пшеницы в Грузии в прошлом году составила 54 тысячи гектаров.
Средняя урожайность зерна выросла на 7,7% по сравнению с 2023 годом и составила 2,8 тонны на один гектар.
В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. В последние годы страна закупала пшеницу у Казахстана, Украины, США и России, при том на долю последней приходилось более 95%, так как цена была самой выгодной.
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