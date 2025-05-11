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В Грузии выросло производство пшеницы

В Грузии выросло производство пшеницы

Sputnik Грузия

Посевная площадь пшеницы в Грузии в прошлом году составила 54 тысячи гектаров 11.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-11T09:01+0400

2025-05-11T09:01+0400

2025-05-11T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Производство пшеницы в Грузии выросло на 1% в 2024 году, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, в прошлом году в Грузии было произведено 148,5 тысячи тонн пшеницы. Посевная площадь пшеницы в Грузии в прошлом году составила 54 тысячи гектаров. Средняя урожайность зерна выросла на 7,7% по сравнению с 2023 годом и составила 2,8 тонны на один гектар. В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. В последние годы страна закупала пшеницу у Казахстана, Украины, США и России, при том на долю последней приходилось более 95%, так как цена была самой выгодной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, зерно, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", сельское хозяйство грузии