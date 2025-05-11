https://sputnik-georgia.ru/20250511/v-gruzii-vyroslo-proizvodstvo-pshenitsy-293316979.html
В Грузии выросло производство пшеницы
В Грузии выросло производство пшеницы
Sputnik Грузия
Посевная площадь пшеницы в Грузии в прошлом году составила 54 тысячи гектаров 11.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-11T09:01+0400
2025-05-11T09:01+0400
2025-05-11T09:01+0400
грузия
новости
экономика
зерно
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
сельское хозяйство грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/11/279626005_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_f1b53ae65f125eae64d5f9af05710ae1.jpg
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Производство пшеницы в Грузии выросло на 1% в 2024 году, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, в прошлом году в Грузии было произведено 148,5 тысячи тонн пшеницы. Посевная площадь пшеницы в Грузии в прошлом году составила 54 тысячи гектаров. Средняя урожайность зерна выросла на 7,7% по сравнению с 2023 годом и составила 2,8 тонны на один гектар. В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. В последние годы страна закупала пшеницу у Казахстана, Украины, США и России, при том на долю последней приходилось более 95%, так как цена была самой выгодной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/11/279626005_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_1eb5fd5fc0aede657173d576e30c5b4a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, зерно, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", сельское хозяйство грузии
грузия, новости, экономика, зерно, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", сельское хозяйство грузии
В Грузии выросло производство пшеницы
Посевная площадь пшеницы в Грузии в прошлом году составила 54 тысячи гектаров
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Производство пшеницы в Грузии выросло на 1% в 2024 году, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат".
По данным ведомства, в прошлом году в Грузии было произведено 148,5 тысячи тонн пшеницы.
Производство пшеницы в Грузии в 2019-2024 годах
Год
Объем, тыс. тонн
Рост, %
2019
100,6
-6,1
2020
102,4
1,8
2021
135,9
32,7
2022
156,8
15,4
2023
146,6
-6,5
2024
148,5
1,0
Посевная площадь пшеницы в Грузии в прошлом году составила 54 тысячи гектаров.
Средняя урожайность зерна выросла на 7,7% по сравнению с 2023 годом и составила 2,8 тонны на один гектар.
В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. В последние годы страна закупала пшеницу у Казахстана, Украины, США и России, при том на долю последней приходилось более 95%, так как цена была самой выгодной.