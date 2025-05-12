https://sputnik-georgia.ru/20250512/293335620.html

Путин пустил в ход российское супероружие

Путин пустил в ход российское супероружие

Sputnik Грузия

Россия в восприятии ее противников обычно совмещает в себе прямо противоположные качества. Нарратив про слаборазвитую страну-бензоколонку, с разорванной в... 12.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-12T18:31+0400

2025-05-12T18:31+0400

2025-05-12T18:31+0400

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Россия в восприятии ее противников обычно совмещает в себе прямо противоположные качества. Нарратив про слаборазвитую страну-бензоколонку, с разорванной в клочья экономикой и разоренными арсеналами, одновременно угрожающую стереть с лица земли Запад своей военной мощью и уникальным сверхсовременным оружием — как раз про это, пишет колумнист РИА Новости.Предложение Владимира Путина о проведении 15 мая в Стамбуле прямых переговоров с Киевом напомнило еще об одном популярном противоречии в образе России: с одной стороны, русских зачастую воспринимают как наивных дурачков, которых легко можно обвести вокруг пальца, а с другой — там же регулярно жалуются на наше изощренное византийское коварство.Правда, в приложении к украинскому конфликту интрига последних недель откровенно незамысловата.Россия владеет инициативой на поле боя и, с точки зрения военных специалистов, исход предрешен — победа за Москвой. Вопрос только в том, как долго и в каком объеме другой стороне имеет смысл тратить ресурсы, чтобы отсрочить свое поражение. Вот только с точки зрения значительной части западного истеблишмента, не говоря уже про киевский режим, есть серьезные причины и интересы длить данный конфликт как можно дольше. Соответственно, этой цели подчинены действия Киева и его покровителей.Ну а раз одолеть Россию силой не получается, вполне логично использовать иные инструменты для решения данной задачи. И тут возникает идея о 30-дневном перемирии безо всяких предварительных условий. Выгоды очевидны: ВСУ получат передышку, которую используют для переукомплектования, перевооружения и укрепления своих позиций, при этом на Украину заявительным порядком будут введены европейские "миротворцы". А учитывая контроль русофобских сил над глобальным медийным пространством и другими важнейшими сферами (например, мировой финансовой системой) Москва в результате окажется под жестким давлением, которое ухудшит и осложнит ее положение — и на поле боя, и на международной арене.Причем сам перенос фокуса с боевых действий на перемирие выставляет Россию, отказывающуюся идти в откровенную ловушку, в невыгодном свете и дает дополнительные рычаги давления на "Ивана-дурака, у которого сила есть — ума не надо".В этой ситуации Москва сделала несколько шагов. Во-первых, объявила сначала Пасхальное перемирие, а потом перемирие на День Победы — оба ВСУ старательно проигнорировали. Во-вторых, отклонила предложение о 30-дневном перемирии, подкрепив свои аргументы свежими примерами об отказе Киева соблюсти по святым поводам даже три дня без боевых действий. Но этого было явно недостаточно, поскольку инициатива находилась в руках Киева и Европы, а Россия оказалась в невыгодном положении обороняющегося.Однако в момент, когда антироссийский медийно-политический накал оказался взвинчен до максимума, Владимир Путин одним движением перекрыл навязанную повестку и перехватил инициативу предложением о прямых переговорах безо всяких предварительных условий.И вот уже противники России вынуждены изобретать объяснения, почему эти самые предварительные условия внезапно все-таки нужны и почему сначала требуется перемирие, а потом уже переговоры.Впрочем, критики предложения о переговорах достаточно быстро затихли, осознав, насколько слабой и неумной выглядит подобная позиция. Ключевые мировые СМИ тоже внезапно проявили взвешенность и аккуратность в формулировках.Зато Дональд Трамп активно поддержал идею переговоров, в прямом смысле потребовав от Киева отправиться в Стамбул.Зеленскому ничего не оставалось, как взять под козырек. Правда, он заявил, что в четверг "будет ждать в Стамбуле Путина — лично". Это, конечно, выглядит просто детским садом, поскольку встречи на высшем уровне (даже если отставить в сторону вопрос легитимности самого Зеленского) проходят, когда в ходе рабочих переговоров уже достигнуты конкретные договоренности.Как бы то ни было, сегодня истекает срок выдвинутого коалицией желающих ультиматума Москве с требованием присоединиться к 30-дневному перемирию. Однако вместо того, чтобы взвинтить градус антироссийской истерики для продвижения обещанных России кар, на Западе и в Киеве предстоят три непростых дня, в ходе которых одни будут стремиться, чтобы переговоры в Стамбуле все-таки состоялись и сдвинули ситуацию с мертвой точки, а другие — постараются торпедировать их.Кому повезет больше, покажет время.Что касается России, она может себе позволить просто понаблюдать за процессом, параллельно готовясь к Стамбулу. Ну а ее недругам стоит задуматься, каковы на самом деле интеллектуальные способности главного героя русских сказок Ивана-дурака.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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россия, политика, аналитика, киев, стамбул, москва, владимир путин, дональд трамп, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины