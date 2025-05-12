https://sputnik-georgia.ru/20250512/293335620.html
Путин пустил в ход российское супероружие
Путин пустил в ход российское супероружие
Sputnik Грузия
Россия в восприятии ее противников обычно совмещает в себе прямо противоположные качества. Нарратив про слаборазвитую страну-бензоколонку, с разорванной в... 12.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-12T18:31+0400
2025-05-12T18:31+0400
2025-05-12T18:31+0400
россия
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киев
стамбул
москва
владимир путин
дональд трамп
колумнисты
обострение ситуации вокруг украины
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Россия в восприятии ее противников обычно совмещает в себе прямо противоположные качества. Нарратив про слаборазвитую страну-бензоколонку, с разорванной в клочья экономикой и разоренными арсеналами, одновременно угрожающую стереть с лица земли Запад своей военной мощью и уникальным сверхсовременным оружием — как раз про это, пишет колумнист РИА Новости.Предложение Владимира Путина о проведении 15 мая в Стамбуле прямых переговоров с Киевом напомнило еще об одном популярном противоречии в образе России: с одной стороны, русских зачастую воспринимают как наивных дурачков, которых легко можно обвести вокруг пальца, а с другой — там же регулярно жалуются на наше изощренное византийское коварство.Правда, в приложении к украинскому конфликту интрига последних недель откровенно незамысловата.Россия владеет инициативой на поле боя и, с точки зрения военных специалистов, исход предрешен — победа за Москвой. Вопрос только в том, как долго и в каком объеме другой стороне имеет смысл тратить ресурсы, чтобы отсрочить свое поражение. Вот только с точки зрения значительной части западного истеблишмента, не говоря уже про киевский режим, есть серьезные причины и интересы длить данный конфликт как можно дольше. Соответственно, этой цели подчинены действия Киева и его покровителей.Ну а раз одолеть Россию силой не получается, вполне логично использовать иные инструменты для решения данной задачи. И тут возникает идея о 30-дневном перемирии безо всяких предварительных условий. Выгоды очевидны: ВСУ получат передышку, которую используют для переукомплектования, перевооружения и укрепления своих позиций, при этом на Украину заявительным порядком будут введены европейские "миротворцы". А учитывая контроль русофобских сил над глобальным медийным пространством и другими важнейшими сферами (например, мировой финансовой системой) Москва в результате окажется под жестким давлением, которое ухудшит и осложнит ее положение — и на поле боя, и на международной арене.Причем сам перенос фокуса с боевых действий на перемирие выставляет Россию, отказывающуюся идти в откровенную ловушку, в невыгодном свете и дает дополнительные рычаги давления на "Ивана-дурака, у которого сила есть — ума не надо".В этой ситуации Москва сделала несколько шагов. Во-первых, объявила сначала Пасхальное перемирие, а потом перемирие на День Победы — оба ВСУ старательно проигнорировали. Во-вторых, отклонила предложение о 30-дневном перемирии, подкрепив свои аргументы свежими примерами об отказе Киева соблюсти по святым поводам даже три дня без боевых действий. Но этого было явно недостаточно, поскольку инициатива находилась в руках Киева и Европы, а Россия оказалась в невыгодном положении обороняющегося.Однако в момент, когда антироссийский медийно-политический накал оказался взвинчен до максимума, Владимир Путин одним движением перекрыл навязанную повестку и перехватил инициативу предложением о прямых переговорах безо всяких предварительных условий.И вот уже противники России вынуждены изобретать объяснения, почему эти самые предварительные условия внезапно все-таки нужны и почему сначала требуется перемирие, а потом уже переговоры.Впрочем, критики предложения о переговорах достаточно быстро затихли, осознав, насколько слабой и неумной выглядит подобная позиция. Ключевые мировые СМИ тоже внезапно проявили взвешенность и аккуратность в формулировках.Зато Дональд Трамп активно поддержал идею переговоров, в прямом смысле потребовав от Киева отправиться в Стамбул.Зеленскому ничего не оставалось, как взять под козырек. Правда, он заявил, что в четверг "будет ждать в Стамбуле Путина — лично". Это, конечно, выглядит просто детским садом, поскольку встречи на высшем уровне (даже если отставить в сторону вопрос легитимности самого Зеленского) проходят, когда в ходе рабочих переговоров уже достигнуты конкретные договоренности.Как бы то ни было, сегодня истекает срок выдвинутого коалицией желающих ультиматума Москве с требованием присоединиться к 30-дневному перемирию. Однако вместо того, чтобы взвинтить градус антироссийской истерики для продвижения обещанных России кар, на Западе и в Киеве предстоят три непростых дня, в ходе которых одни будут стремиться, чтобы переговоры в Стамбуле все-таки состоялись и сдвинули ситуацию с мертвой точки, а другие — постараются торпедировать их.Кому повезет больше, покажет время.Что касается России, она может себе позволить просто понаблюдать за процессом, параллельно готовясь к Стамбулу. Ну а ее недругам стоит задуматься, каковы на самом деле интеллектуальные способности главного героя русских сказок Ивана-дурака.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции
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Ирина Алкснис
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MIA „Rossiya Segodnya“
Ирина Алкснис
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23794/91/237949171_126:0:888:761_100x100_80_0_0_736bf9b504eaa73ee67cb7f3fbd76f62.jpg
россия, политика, аналитика, киев, стамбул, москва, владимир путин, дональд трамп, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины
россия, политика, аналитика, киев, стамбул, москва, владимир путин, дональд трамп, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины
Россия в восприятии ее противников обычно совмещает в себе прямо противоположные качества. Нарратив про слаборазвитую страну-бензоколонку, с разорванной в клочья экономикой и разоренными арсеналами, одновременно угрожающую стереть с лица земли Запад своей военной мощью и уникальным сверхсовременным оружием — как раз про это, пишет колумнист РИА Новости
.
Предложение Владимира Путина о проведении 15 мая в Стамбуле прямых переговоров с Киевом напомнило еще об одном популярном противоречии в образе России: с одной стороны, русских зачастую воспринимают как наивных дурачков, которых легко можно обвести вокруг пальца, а с другой — там же регулярно жалуются на наше изощренное византийское коварство.
Правда, в приложении к украинскому конфликту интрига последних недель откровенно незамысловата.
Россия владеет инициативой на поле боя и, с точки зрения военных специалистов, исход предрешен — победа за Москвой. Вопрос только в том, как долго и в каком объеме другой стороне имеет смысл тратить ресурсы, чтобы отсрочить свое поражение. Вот только с точки зрения значительной части западного истеблишмента, не говоря уже про киевский режим, есть серьезные причины и интересы длить данный конфликт как можно дольше. Соответственно, этой цели подчинены действия Киева и его покровителей.
Ну а раз одолеть Россию силой не получается, вполне логично использовать иные инструменты для решения данной задачи. И тут возникает идея о 30-дневном перемирии безо всяких предварительных условий. Выгоды очевидны: ВСУ получат передышку, которую используют для переукомплектования, перевооружения и укрепления своих позиций, при этом на Украину заявительным порядком будут введены европейские "миротворцы". А учитывая контроль русофобских сил над глобальным медийным пространством и другими важнейшими сферами (например, мировой финансовой системой) Москва в результате окажется под жестким давлением, которое ухудшит и осложнит ее положение — и на поле боя, и на международной арене.
Причем сам перенос фокуса с боевых действий на перемирие выставляет Россию, отказывающуюся идти в откровенную ловушку, в невыгодном свете и дает дополнительные рычаги давления на "Ивана-дурака, у которого сила есть — ума не надо".
В этой ситуации Москва сделала несколько шагов. Во-первых, объявила сначала Пасхальное перемирие, а потом перемирие на День Победы — оба ВСУ старательно проигнорировали. Во-вторых, отклонила предложение о 30-дневном перемирии, подкрепив свои аргументы свежими примерами об отказе Киева соблюсти по святым поводам даже три дня без боевых действий. Но этого было явно недостаточно, поскольку инициатива находилась в руках Киева и Европы, а Россия оказалась в невыгодном положении обороняющегося.
Однако в момент, когда антироссийский медийно-политический накал оказался взвинчен до максимума, Владимир Путин одним движением перекрыл навязанную повестку и перехватил инициативу предложением о прямых переговорах безо всяких предварительных условий.
И вот уже противники России вынуждены изобретать объяснения, почему эти самые предварительные условия внезапно все-таки нужны и почему сначала требуется перемирие, а потом уже переговоры.
Впрочем, критики предложения о переговорах достаточно быстро затихли, осознав, насколько слабой и неумной выглядит подобная позиция. Ключевые мировые СМИ тоже внезапно проявили взвешенность и аккуратность в формулировках.
Зато Дональд Трамп активно поддержал идею переговоров, в прямом смысле потребовав от Киева отправиться в Стамбул.
Зеленскому ничего не оставалось, как взять под козырек. Правда, он заявил, что в четверг "будет ждать в Стамбуле Путина — лично". Это, конечно, выглядит просто детским садом, поскольку встречи на высшем уровне (даже если отставить в сторону вопрос легитимности самого Зеленского) проходят, когда в ходе рабочих переговоров уже достигнуты конкретные договоренности.
Как бы то ни было, сегодня истекает срок выдвинутого коалицией желающих ультиматума Москве с требованием присоединиться к 30-дневному перемирию. Однако вместо того, чтобы взвинтить градус антироссийской истерики для продвижения обещанных России кар, на Западе и в Киеве предстоят три непростых дня, в ходе которых одни будут стремиться, чтобы переговоры в Стамбуле все-таки состоялись и сдвинули ситуацию с мертвой точки, а другие — постараются торпедировать их.
Кому повезет больше, покажет время.
Что касается России, она может себе позволить просто понаблюдать за процессом, параллельно готовясь к Стамбулу. Ну а ее недругам стоит задуматься, каковы на самом деле интеллектуальные способности главного героя русских сказок Ивана-дурака.
Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции