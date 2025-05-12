https://sputnik-georgia.ru/20250512/dannye-o-podrostkovoy-prestupnosti-v-gruzii-samye-chastye-prestupleniya-293323884.html

Данные о подростковой преступности в Грузии: самые частые преступления

Данные о подростковой преступности в Грузии: самые частые преступления

Sputnik Грузия

Основная часть задержанных подростков обвиняется в воровстве 12.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-12T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. В Грузии за совершение различных преступлений в январе-марте 2025 года были задержаны 202 человека в возрасте от 14 до 17 лет, говорится в материалах Национальной службы статистики. Из них 40% были задержаны в Тбилиси. На втором месте по числу подростков, совершающих преступления, – Аджария, на третьем – регион Имерети. Основная часть задержанных подростков обвиняется в воровстве, на втором месте – грабеж. Кроме того, среди совершенных подростками преступлений – угрозы, нанесение вреда здоровью и преступления, связанные с наркотиками. Между тем в первом квартале 2025 года пострадавшими от различных преступлений признали 311 лиц до 18 лет. Основная часть из них – жертвы семейного насилия и избиений. Кроме того, 32 подростка только за первые три месяца 2025 года были признаны жертвами сексуальных преступлений, таких как изнасилование, секс с лицом, не достигшим 16 лет (возраст согласия в Грузии), и развратные действия. Что касается вопроса привлечения к ответственности, то он регулируется специальным законодательством и предполагает применение более мягких наказаний, нежели к совершеннолетним. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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подростки, грузия, новости, происшествия, имерети, тбилиси, преступность в грузии