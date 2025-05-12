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Дезире Дуэ: Кварацхелия привнес в игру "Пари Сен-Жермен" много нового

Дезире Дуэ: Кварацхелия привнес в игру "Пари Сен-Жермен" много нового

Sputnik Грузия

Французский национальный союз профессиональных футболистов (UNFP) назвал Дезире Дуэ лучшим молодым игроком сезона французской Лиги 1 12.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-12T22:38+0400

2025-05-12T22:38+0400

2025-05-12T22:38+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Хвича Кварацхелия привнес в игру "Пари Сен-Жермен" много нового, рассказал одноклубник грузинского вингера 19-летний француз Дезире Дуэ. Французский национальный союз профессиональных футболистов (UNFP) назвал Дезире Дуэ лучшим молодым игроком сезона французской Лиги 1. По словам 19-летнего футболиста, эта награда стала для него кульминацией успешного сезона. По его словам, в "Пари Сен-Жермен" здоровая конкуренция. Игроки усиливают друг друга, стараются стать лучше. "Это в конечном итоге делает нас сильной командой", – добавил Дуэ. ПСЖ в тринадцатый раз в этом сезоне выиграл Лигу 1, а Кварацхелия стал первым грузинским игроком, ставшим чемпионом двух из пяти ведущих лиг Европы: Италии в составе "Наполи" в 2023 году и Франции в составе "ПСЖ" в 2025-м. Кварацхелия 17 января подписал с "Пари Сен-Жермен" пятилетний контракт. За этот трансфер прежний клуб грузинского футболиста, итальянский "Наполи", получил 70 млн евро, а также 10 млн евро в качестве бонусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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