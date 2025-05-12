https://sputnik-georgia.ru/20250512/dezire-due-kvaratskheliya-privnes-v-igru-pari-sen-zhermen-mnogo-novogo-293337505.html
Дезире Дуэ: Кварацхелия привнес в игру "Пари Сен-Жермен" много нового
Дезире Дуэ: Кварацхелия привнес в игру "Пари Сен-Жермен" много нового
Sputnik Грузия
Французский национальный союз профессиональных футболистов (UNFP) назвал Дезире Дуэ лучшим молодым игроком сезона французской Лиги 1 12.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-12T22:38+0400
2025-05-12T22:38+0400
2025-05-12T22:38+0400
спорт
грузия
новости
франция
хвича кварацхелия
футбол
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/0b/292450048_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d7a112479d1167541f61256db6da9e38.jpg
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Хвича Кварацхелия привнес в игру "Пари Сен-Жермен" много нового, рассказал одноклубник грузинского вингера 19-летний француз Дезире Дуэ. Французский национальный союз профессиональных футболистов (UNFP) назвал Дезире Дуэ лучшим молодым игроком сезона французской Лиги 1. По словам 19-летнего футболиста, эта награда стала для него кульминацией успешного сезона. По его словам, в "Пари Сен-Жермен" здоровая конкуренция. Игроки усиливают друг друга, стараются стать лучше. "Это в конечном итоге делает нас сильной командой", – добавил Дуэ. ПСЖ в тринадцатый раз в этом сезоне выиграл Лигу 1, а Кварацхелия стал первым грузинским игроком, ставшим чемпионом двух из пяти ведущих лиг Европы: Италии в составе "Наполи" в 2023 году и Франции в составе "ПСЖ" в 2025-м. Кварацхелия 17 января подписал с "Пари Сен-Жермен" пятилетний контракт. За этот трансфер прежний клуб грузинского футболиста, итальянский "Наполи", получил 70 млн евро, а также 10 млн евро в качестве бонусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
франция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/0b/292450048_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce2d8953f47dff90021d3ac0ee328620.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, франция, хвича кварацхелия, футбол
спорт, грузия, новости, франция, хвича кварацхелия, футбол
Дезире Дуэ: Кварацхелия привнес в игру "Пари Сен-Жермен" много нового
Французский национальный союз профессиональных футболистов (UNFP) назвал Дезире Дуэ лучшим молодым игроком сезона французской Лиги 1
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Хвича Кварацхелия привнес в игру "Пари Сен-Жермен" много нового, рассказал одноклубник грузинского вингера 19-летний француз Дезире Дуэ.
Французский национальный союз профессиональных футболистов (UNFP) назвал Дезире Дуэ лучшим молодым игроком сезона французской Лиги 1. По словам 19-летнего футболиста, эта награда стала для него кульминацией успешного сезона.
"Рядом со мной играют великолепные игроки. Нам повезло, что зимой к нам присоединился Хвича Кварацхелия. Он великолепный игрок, который привнес в команду много новшеств", – сказал Дуэ.
По его словам, в "Пари Сен-Жермен" здоровая конкуренция. Игроки усиливают друг друга, стараются стать лучше.
"Это в конечном итоге делает нас сильной командой", – добавил Дуэ.
ПСЖ в тринадцатый раз в этом сезоне выиграл Лигу 1, а Кварацхелия стал первым грузинским игроком, ставшим чемпионом двух из пяти ведущих лиг Европы: Италии в составе "Наполи" в 2023 году и Франции в составе "ПСЖ" в 2025-м.
Кварацхелия 17 января подписал с "Пари Сен-Жермен" пятилетний контракт. За этот трансфер прежний клуб грузинского футболиста, итальянский "Наполи", получил 70 млн евро, а также 10 млн евро в качестве бонусов.