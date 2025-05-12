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Дождливая погода сохранится в Грузии до 16 мая

Дождливая погода сохранится в Грузии до 16 мая

Sputnik Грузия

Похоже, ясной солнечной погоды не будет аж до конца недели. По крайней мере так говорят синоптики 12.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-12T15:15+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Кратковременные дожди, местами сильные, возможны молнии, град и сильный ветер — такая погода сохранится в Грузии до пятницы, 16 мая, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды."Ожидаемые осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии, внезапные паводки на малых реках, а также возникновение и активизацию оползней и селей в холмистых и горных районах страны (уровень опасности средний)", - говорится в сообщении ведомства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, непогода в грузии, национальное агентство окружающей среды, грузия, новости