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Грузия 12 мая отмечает День святого апостола Андрея Первозванного

Грузия 12 мая отмечает День святого апостола Андрея Первозванного

Sputnik Грузия

По традиции в этот день во всех православных храмах Грузии проходят праздничные богослужения 12.05.2025, Sputnik Грузия

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андрей первозванный

грузинская православная церковь

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Грузинская православная церковь 12 мая отмечает День памяти святого апостола Андрея Первозванного – этот день в Грузии имеет статус государственного праздника и является в стране выходным.Апостол Андрей в Грузии почитается особо. Первозванный первым проповедовал христианство на территории страны в I веке нашей эры. Праздничные богослужения в День памяти святого Андрея Первозванного проходят во всех православных храмах Грузии.Кроме того, в этот день Грузия также празднует праздник Удела Богоматери. По преданию, именно Мария выбрала Грузию как место для проповедования, но Господь велел ей отправить вместо себя своего ученика Андрея.Андрей Первозванный – рыбак родом из Вифсаиды. Он был первым, кто последовал за Спасителем и привел к нему своего старшего брата Симона (Петра). Андрей Первозванный был свидетелем земной жизни Иисуса Христа, его смерти и воскрешения.Предание повествует, что именно святой Андрей Первозванный построил в Грузии первый храм, установил первых духовных лиц – священников и дьяконов. Обратив Грузию, Андрей Первозванный продолжил путь.Андрей Первозванный вновь вернулся в Грузию после освящения Иерусалима и вместе с апостолами Симоном и Матфеем проповедовал христианство в Картли и Абхазии. Последним городом, в котором проповедовал Андрей Первозванный, был греческий город Патры. По приказу главы города, язычника Эгеата, святой был распят.Через несколько столетий, при правлении Константина Великого, святые мощи апостола Андрея были с почестями доставлены в собор Святых апостолов в Константинополе.Грузинская православная церковь святого апостола Андрея Первозванного поминает дважды в год – 12 мая, в день его прибытия в Грузию, и 13 декабря – в день его кончины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, религия , грузия, андрей первозванный, грузинская православная церковь