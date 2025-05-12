https://sputnik-georgia.ru/20250512/narkotiki-v-konfetnykh-fantikakh--grazhdaninu-ukrainy-grozit-bessrochnoe-zaklyuchenie-v-gruzii-293333173.html

Наркотики в конфетных фантиках – гражданину Украины грозит бессрочное заключение в Грузии

Наркотики в конфетных фантиках – гражданину Украины грозит бессрочное заключение в Грузии

Sputnik Грузия

Полиция в период с 17 марта по 12 мая 2025 года задержала 112 человек в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков 12.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-12T16:16+0400

2025-05-12T16:16+0400

2025-05-12T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Бессрочное заключение грозит 23-летнему гражданину Украины за попытку незаконной продажи "метадона" в Грузии, спрятанного в конфетных фантиках, сообщается на сайте МВД. Гражданин Украины задержан по обвинению в незаконном приобретении-хранении, а также попытке незаконной реализации наркотических средств в особо крупном размере. Если вина будет доказана, ему грозит до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение. По информации ведомства, в качестве вещественных доказательств сотрудники правоохранительных органов во время личного обыска обвиняемого, а также обыска его временного места проживания и с указанных им мест изъяли наркотическое средство "метадон". Товар был обернут в конфетные фантики и размещен на разных локациях для реализации. Кроме того, в результате обыска по месту временного проживания обвиняемого полиция также изъяла электронные весы и материалы, необходимые для упаковки наркотиков. Борьба с наркопреступностью Полиция в Грузии в период с 17 марта по 12 мая 2025 года задержала 112 человек в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Среди задержанных, кроме граждан Грузии, также были граждане Азербайджана, Ирана, Ирака, Турции, России, Румынии, Молдовы, Украины, Казахстана, Малайзии, Беларуси и Иордании. Основная часть задержанных обвиняется в продаже наркотиков. Согласно принятым поправкам, торговля наркотиками попала в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". А имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства. Кроме того, ужесточены сроки наказания за сбыт и продажу наркотиков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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