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Нынешняя власть внесла наибольший вклад в евроинтеграцию Грузии – Папуашвили
Нынешняя власть внесла наибольший вклад в евроинтеграцию Грузии – Папуашвили
Sputnik Грузия
Наблюдается тенденция, при которой некоторые структуры ЕС разговаривают с избранными народом парламентами в форме директив, заявил спикер 12.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-12T17:24+0400
2025-05-12T17:24+0400
2025-05-12T17:51+0400
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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" внесла наибольший вклад в продвижение процесса вступления Грузии в ЕС, по сравнению с предыдущими властями страны, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, выступая на конференции спикеров парламентов стран-членов и партнеров ЕС в Будапеште. Власти Грузии 28 ноября 2024 года объявили о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. В ответ Запад обвиняет власти Грузии в откате демократии, призывает незамедлительно вернутся на путь евроинтеграции, а также упразднить законы, противоречащие принципам ЕС. По словам Папуашвили, наблюдается тенденция, при которой некоторые структуры ЕС разговаривают с избранными народом парламентами в форме директив. "К сожалению, мы наблюдаем тенденцию, при которой некоторые структуры ЕС разговаривают с парламентом, избранным народом, языком директив и навязывают обязательства без предоставления соответствующих прав", – сказал он. Как отметил глава парламента, обязанности без права голоса, особенно в тех институтах ЕС, где Грузия пока не представлена, не соответствуют принципу демократического плюрализма, на котором основан Европейский союз. Папуашвили отметил, что, в случае внедрения, такая система противоречила бы основному принципу демократии – власть исходит от народа. "Это означало бы, что вся ветвь власти формируется внешними силами, что противоречит сути национального суверенитета. Сомневаюсь, что какое-либо государство-член ЕС допустило бы такое вмешательство в свой суверенитет", – заявил Папуашвили. Он добавил, что демократия означает дискуссию, а не навязывание воли, а консенсус обеспечивает принятие коллективных решений с уважением к интересам и вызовам всех государств-членов и партнеров. "Это также означает Европу, где решения принимаются не только в централизованных органах, не избираемых напрямую, но и как можно ближе к народу", – сказал он. Папуашвили отправился в Будапешт для участия в Конференции спикеров парламентов государств-членов и стран-партнеров ЕС 11 мая. Столицу Венгрии глава парламента покинет 12 мая. Грузия и ЕС Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не раз заявлял, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС. Помимо предоставления статуса кандидата в ЕС, Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, будапешт, грузия - евросоюз
грузия, политика, новости, шалва папуашвили, будапешт, грузия - евросоюз
Нынешняя власть внесла наибольший вклад в евроинтеграцию Грузии – Папуашвили
17:24 12.05.2025 (обновлено: 17:51 12.05.2025)
Наблюдается тенденция, при которой некоторые структуры ЕС разговаривают с избранными народом парламентами в форме директив, заявил спикер
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" внесла наибольший вклад в продвижение процесса вступления Грузии в ЕС, по сравнению с предыдущими властями страны, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, выступая на конференции спикеров парламентов стран-членов и партнеров ЕС в Будапеште.
Власти Грузии 28 ноября 2024 года объявили о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. В ответ Запад обвиняет власти Грузии в откате демократии, призывает незамедлительно вернутся на путь евроинтеграции, а также упразднить законы, противоречащие принципам ЕС.
"Грузия остается преданной своему курсу на вступление в ЕС. Я представляю власть, которая сделала больше всего для продвижения Грузии на этом пути. Вместе с тем, с позиции парламента, мы стали свидетелями непонятного обращения со стороны европейских институтов", – заявил Папуашвили.
По словам Папуашвили, наблюдается тенденция, при которой некоторые структуры ЕС разговаривают с избранными народом парламентами в форме директив.
"К сожалению, мы наблюдаем тенденцию, при которой некоторые структуры ЕС разговаривают с парламентом, избранным народом, языком директив и навязывают обязательства без предоставления соответствующих прав", – сказал он.
Как отметил глава парламента, обязанности без права голоса, особенно в тех институтах ЕС, где Грузия пока не представлена, не соответствуют принципу демократического плюрализма, на котором основан Европейский союз.
"Центральные органы ЕС порой устанавливают условия, с которыми сам Союз не может прийти к согласию. Одним из примеров такой практики стало выдвинутое Грузии требование создать экстраординарную систему проверки добропорядочности судей, так называемую систему "веттинга", которую должны были реализовать иностранные акторы", – сказал Папуашвили.
Папуашвили отметил, что, в случае внедрения, такая система противоречила бы основному принципу демократии – власть исходит от народа.
"Это означало бы, что вся ветвь власти формируется внешними силами, что противоречит сути национального суверенитета. Сомневаюсь, что какое-либо государство-член ЕС допустило бы такое вмешательство в свой суверенитет", – заявил Папуашвили.
Он добавил, что демократия означает дискуссию, а не навязывание воли, а консенсус обеспечивает принятие коллективных решений с уважением к интересам и вызовам всех государств-членов и партнеров. "Это также означает Европу, где решения принимаются не только в централизованных органах, не избираемых напрямую, но и как можно ближе к народу", – сказал он.
"В этом отношении сто́ит критически взглянуть на текущую дискуссию, цель которой – заменить принцип консенсуса на принцип принятия решений большинством голосов. В сообществе наций-государств голос малых стран должен звучать так же, как и голос остальных, потому что истина не измеряется количеством", – отметил Папуашвили.
Папуашвили отправился в Будапешт для участия в Конференции спикеров парламентов государств-членов и стран-партнеров ЕС 11 мая. Столицу Венгрии глава парламента покинет 12 мая.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не раз заявлял, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС.
В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью.
Помимо предоставления статуса кандидата в ЕС, Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти.