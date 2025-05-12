https://sputnik-georgia.ru/20250512/nyneshnyaya-vlast-vnesla-naibolshiy-vklad-v-evrointegratsiyu-gruzii--papuashvili-293335127.html

Нынешняя власть внесла наибольший вклад в евроинтеграцию Грузии – Папуашвили

Нынешняя власть внесла наибольший вклад в евроинтеграцию Грузии – Папуашвили

Sputnik Грузия

Наблюдается тенденция, при которой некоторые структуры ЕС разговаривают с избранными народом парламентами в форме директив, заявил спикер 12.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-12T17:24+0400

2025-05-12T17:24+0400

2025-05-12T17:51+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" внесла наибольший вклад в продвижение процесса вступления Грузии в ЕС, по сравнению с предыдущими властями страны, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, выступая на конференции спикеров парламентов стран-членов и партнеров ЕС в Будапеште. Власти Грузии 28 ноября 2024 года объявили о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. В ответ Запад обвиняет власти Грузии в откате демократии, призывает незамедлительно вернутся на путь евроинтеграции, а также упразднить законы, противоречащие принципам ЕС. По словам Папуашвили, наблюдается тенденция, при которой некоторые структуры ЕС разговаривают с избранными народом парламентами в форме директив. "К сожалению, мы наблюдаем тенденцию, при которой некоторые структуры ЕС разговаривают с парламентом, избранным народом, языком директив и навязывают обязательства без предоставления соответствующих прав", – сказал он. Как отметил глава парламента, обязанности без права голоса, особенно в тех институтах ЕС, где Грузия пока не представлена, не соответствуют принципу демократического плюрализма, на котором основан Европейский союз. Папуашвили отметил, что, в случае внедрения, такая система противоречила бы основному принципу демократии – власть исходит от народа. "Это означало бы, что вся ветвь власти формируется внешними силами, что противоречит сути национального суверенитета. Сомневаюсь, что какое-либо государство-член ЕС допустило бы такое вмешательство в свой суверенитет", – заявил Папуашвили. Он добавил, что демократия означает дискуссию, а не навязывание воли, а консенсус обеспечивает принятие коллективных решений с уважением к интересам и вызовам всех государств-членов и партнеров. "Это также означает Европу, где решения принимаются не только в централизованных органах, не избираемых напрямую, но и как можно ближе к народу", – сказал он. Папуашвили отправился в Будапешт для участия в Конференции спикеров парламентов государств-членов и стран-партнеров ЕС 11 мая. Столицу Венгрии глава парламента покинет 12 мая. Грузия и ЕС Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не раз заявлял, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС. Помимо предоставления статуса кандидата в ЕС, Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, будапешт, грузия - евросоюз