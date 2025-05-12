https://sputnik-georgia.ru/20250512/sammit-v-budapeshte--gruziya-predlozhit-es-peregruzku-293331744.html
Саммит в Будапеште – Грузия предложит ЕС перегрузку
Саммит в Будапеште – Грузия предложит ЕС перегрузку
Sputnik Грузия
Председатель грузинского законодательного органа находится в Будапеште для участия в Конференции спикеров парламентов государств-членов и стран-партнеров ЕС 12.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-12T11:58+0400
2025-05-12T11:58+0400
2025-05-12T12:09+0400
шалва папуашвили
будапешт
венгрия
новости
политика
грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24838/01/248380130_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1fe9a2aa922294097d39559bb35e6aa9.jpg
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили проведет на саммите в Будапеште ряд двусторонних встреч, на которых в том числе будет затронут вопрос перезагрузки отношений Грузии с Европейским союзом, заявил глава комитета по евроинтеграции Леван Махашвили. Папуашвили находится в Будапеште для участия в Конференции спикеров парламентов государств-членов и стран-партнеров ЕС. Глава парламента Грузии выступить с речью на обеих сессиях мероприятия. Также в рамках визита Папуашвили проведет двусторонние встречи в столице Венгрии. По его словам, в формате примут участие председатели парламентов стран ЕС и в основном стран-кандидатов. "У нас будет множество двусторонних встреч. Председатель парламента Грузии несколько раз обратится на конференции по различным темам. День будет довольно насыщенным и интересным", – отметил Махашвили. Председатель парламента выступит на конференции с речью дважды. Основное содержание первого выступления будет посвящено геополитическим изменениям и тому, как Грузия видит как саму себя, так и Европейский союз в этих изменениях, отметил депутат. "Вторая тема будет касаться, с одной стороны, роли национальной идентичности и уважения традиций, с другой – отношения ЕС ко всем этим процессам. Эта тематика соответствует общей теме конференции, и логично, что председатель парламента будет следовать этому содержанию", – подчеркнул Махашвили. Также в рамках визита состоятся двусторонние встречи грузинской делегации как с председателями парламентов крупных, так и менее крупных государств-членов ЕС. Помимо двусторонних вопросов, по словам Махашвили, темами обсуждений станут образование, торговля и экономика, а также отношения между Грузией и ЕС. В состав грузинской делегации во главе со спикером парламента входят председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе и председатель комитета по европейской интеграции Леван Махашвили. Визит спикера парламента в Будапешт завершится 12 мая. Конференция спикеров парламентов Европейского союза представляет собой форум для обсуждения, обмена мнениями, информацией, опытом относительно роли и обязанностей национальных парламентов в европейской структуре. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
будапешт
венгрия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24838/01/248380130_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_2dbb3d00474c1c4b154831dc8a2e82ec.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шалва папуашвили, будапешт, венгрия, новости, политика, грузия
шалва папуашвили, будапешт, венгрия, новости, политика, грузия
Саммит в Будапеште – Грузия предложит ЕС перегрузку
11:58 12.05.2025 (обновлено: 12:09 12.05.2025)
Председатель грузинского законодательного органа находится в Будапеште для участия в Конференции спикеров парламентов государств-членов и стран-партнеров ЕС
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили проведет на саммите в Будапеште ряд двусторонних встреч, на которых в том числе будет затронут вопрос перезагрузки отношений Грузии с Европейским союзом, заявил глава комитета по евроинтеграции Леван Махашвили.
Папуашвили находится в Будапеште для участия в Конференции спикеров парламентов государств-членов и стран-партнеров ЕС. Глава парламента Грузии выступить с речью на обеих сессиях мероприятия. Также в рамках визита Папуашвили проведет двусторонние встречи в столице Венгрии.
"Основная цель и тема этого саммита – обсудить, как ЕС видит себя в условиях геополитических изменений, происходящих сегодня во всем мире, а также внутри Союза, какие институциональные решения могут быть приняты и как при этом лучше уважать автономию национальных государств, их идентичность, традиции таким образом, чтобы сохранить свою актуальность как для глобальных акторов, так и для собственных граждан", – сказал Махашвили.
По его словам, в формате примут участие председатели парламентов стран ЕС и в основном стран-кандидатов.
"У нас будет множество двусторонних встреч. Председатель парламента Грузии несколько раз обратится на конференции по различным темам. День будет довольно насыщенным и интересным", – отметил Махашвили.
Председатель парламента выступит на конференции с речью дважды. Основное содержание первого выступления будет посвящено геополитическим изменениям и тому, как Грузия видит как саму себя, так и Европейский союз в этих изменениях, отметил депутат.
"Вторая тема будет касаться, с одной стороны, роли национальной идентичности и уважения традиций, с другой – отношения ЕС ко всем этим процессам. Эта тематика соответствует общей теме конференции, и логично, что председатель парламента будет следовать этому содержанию", – подчеркнул Махашвили.
Также в рамках визита состоятся двусторонние встречи грузинской делегации как с председателями парламентов крупных, так и менее крупных государств-членов ЕС. Помимо двусторонних вопросов, по словам Махашвили, темами обсуждений станут образование, торговля и экономика, а также отношения между Грузией и ЕС.
"Здесь мы также поговорим о том, как мы представляем себе перезагрузку этих отношений: как мы к этому пришли, где находимся сейчас, куда можем двигаться и какие шаги можем предпринять с обеих сторон в будущем, чтобы восстановить эти отношения. Потому что, по всей логике, геополитические изменения требуют от нас именно проактивного и конструктивного диалога, а не тех инфантильных действий, которые мы порой наблюдаем со стороны брюссельской бюрократии", – подчеркнул Махашвили.
В состав грузинской делегации во главе со спикером парламента входят председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе и председатель комитета по европейской интеграции Леван Махашвили.
Визит спикера парламента в Будапешт завершится 12 мая.
Конференция спикеров парламентов Европейского союза представляет собой форум для обсуждения, обмена мнениями, информацией, опытом относительно роли и обязанностей национальных парламентов в европейской структуре.