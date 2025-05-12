https://sputnik-georgia.ru/20250512/sammit-v-budapeshte--gruziya-predlozhit-es-peregruzku-293331744.html

Саммит в Будапеште – Грузия предложит ЕС перегрузку

Саммит в Будапеште – Грузия предложит ЕС перегрузку

Sputnik Грузия

Председатель грузинского законодательного органа находится в Будапеште для участия в Конференции спикеров парламентов государств-членов и стран-партнеров ЕС 12.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-12T11:58+0400

2025-05-12T11:58+0400

2025-05-12T12:09+0400

шалва папуашвили

будапешт

венгрия

новости

политика

грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24838/01/248380130_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1fe9a2aa922294097d39559bb35e6aa9.jpg

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили проведет на саммите в Будапеште ряд двусторонних встреч, на которых в том числе будет затронут вопрос перезагрузки отношений Грузии с Европейским союзом, заявил глава комитета по евроинтеграции Леван Махашвили. Папуашвили находится в Будапеште для участия в Конференции спикеров парламентов государств-членов и стран-партнеров ЕС. Глава парламента Грузии выступить с речью на обеих сессиях мероприятия. Также в рамках визита Папуашвили проведет двусторонние встречи в столице Венгрии. По его словам, в формате примут участие председатели парламентов стран ЕС и в основном стран-кандидатов. "У нас будет множество двусторонних встреч. Председатель парламента Грузии несколько раз обратится на конференции по различным темам. День будет довольно насыщенным и интересным", – отметил Махашвили. Председатель парламента выступит на конференции с речью дважды. Основное содержание первого выступления будет посвящено геополитическим изменениям и тому, как Грузия видит как саму себя, так и Европейский союз в этих изменениях, отметил депутат. "Вторая тема будет касаться, с одной стороны, роли национальной идентичности и уважения традиций, с другой – отношения ЕС ко всем этим процессам. Эта тематика соответствует общей теме конференции, и логично, что председатель парламента будет следовать этому содержанию", – подчеркнул Махашвили. Также в рамках визита состоятся двусторонние встречи грузинской делегации как с председателями парламентов крупных, так и менее крупных государств-членов ЕС. Помимо двусторонних вопросов, по словам Махашвили, темами обсуждений станут образование, торговля и экономика, а также отношения между Грузией и ЕС. В состав грузинской делегации во главе со спикером парламента входят председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе и председатель комитета по европейской интеграции Леван Махашвили. Визит спикера парламента в Будапешт завершится 12 мая. Конференция спикеров парламентов Европейского союза представляет собой форум для обсуждения, обмена мнениями, информацией, опытом относительно роли и обязанностей национальных парламентов в европейской структуре. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

будапешт

венгрия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

шалва папуашвили, будапешт, венгрия, новости, политика, грузия