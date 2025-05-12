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Ссора мужчин завершилась убийством на востоке Грузии
Ссора мужчин завершилась убийством на востоке Грузии
Sputnik Грузия
Обвиняемый находится в клинике, где ему проводят соответствующее лечение 12.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-12T20:40+0400
2025-05-12T20:40+0400
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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Ссора двух мужчин в Ахметском муниципалитете региона Кахети завершилась убийством, обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы, говорится в сообщении МВД Грузии. Следствие установило, что 11 мая в Ахметском муниципалитете на почве ссоры двое мужчин развязали стрельбу. В частности, обвиняемый нанес смертельное огнестрельное ранение мужчине после того, как тот ранил его в ногу выстрелом из охотничьего ружья. Обвиняемый находится в клинике, где ему проводят соответствующее лечение. Мужчине 58 лет, и он имеет судимость в прошлом. А застреленный им мужчина скончался на месте. Полиция изъяла орудия преступления (охотничье ружье и пистолет) в качестве вещественных доказательств. Уголовное дело возбуждено по статьям "Умышленное убийство" и "Незаконное ношение огнестрельного оружия", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, кахети, убийство
происшествия, новости, грузия, кахети, убийство
Ссора мужчин завершилась убийством на востоке Грузии
20:40 12.05.2025 (обновлено: 20:55 12.05.2025)
Обвиняемый находится в клинике, где ему проводят соответствующее лечение
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Ссора двух мужчин в Ахметском муниципалитете региона Кахети завершилась убийством, обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы, говорится в сообщении МВД Грузии.
Следствие установило, что 11 мая в Ахметском муниципалитете на почве ссоры двое мужчин развязали стрельбу. В частности, обвиняемый нанес смертельное огнестрельное ранение мужчине после того, как тот ранил его в ногу выстрелом из охотничьего ружья.
Обвиняемый находится в клинике, где ему проводят соответствующее лечение. Мужчине 58 лет, и он имеет судимость в прошлом. А застреленный им мужчина скончался на месте.
Полиция изъяла орудия преступления (охотничье ружье и пистолет) в качестве вещественных доказательств.
Уголовное дело возбуждено по статьям "Умышленное убийство" и "Незаконное ношение огнестрельного оружия", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.