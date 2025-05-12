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Ссора мужчин завершилась убийством на востоке Грузии

Ссора мужчин завершилась убийством на востоке Грузии

Sputnik Грузия

Обвиняемый находится в клинике, где ему проводят соответствующее лечение 12.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-12T20:40+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Ссора двух мужчин в Ахметском муниципалитете региона Кахети завершилась убийством, обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы, говорится в сообщении МВД Грузии. Следствие установило, что 11 мая в Ахметском муниципалитете на почве ссоры двое мужчин развязали стрельбу. В частности, обвиняемый нанес смертельное огнестрельное ранение мужчине после того, как тот ранил его в ногу выстрелом из охотничьего ружья. Обвиняемый находится в клинике, где ему проводят соответствующее лечение. Мужчине 58 лет, и он имеет судимость в прошлом. А застреленный им мужчина скончался на месте. Полиция изъяла орудия преступления (охотничье ружье и пистолет) в качестве вещественных доказательств. Уголовное дело возбуждено по статьям "Умышленное убийство" и "Незаконное ношение огнестрельного оружия", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

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