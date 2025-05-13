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СВО: разгром украинских войск в Богатыре и под Торецком

СВО: разгром украинских войск в Богатыре и под Торецком

Sputnik Грузия

Российские войска закрепились в Торском. Начинается битва за Северск, к которому российские войска продвигаются с трех направлений. Близится освобождение... 13.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-13T20:08+0400

2025-05-13T20:08+0400

2025-05-13T20:08+0400

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"Богатырское" отступление ВСУ и стремительный разгром украинской бригады под Торецком убедительно дополняют мирные инициативы Москвы. Не оставляя Западу пространства для маневра и продолжения прокси-войны с Россией. Наступает время неотвратимой расплаты за геополитические ошибки НАТО, кражи российских активов Евросоюзом, и террористические преступления киевского режима.Активные боевые действия вплотную приблизились к границе Днепропетровской области. Российские войска успешно взломали мощный укрепрайон ВСУ и вошли в село Богатырь – всего в шести километрах от Днепропетровщины. С боями освободили центр и южную часть села. Штурмовики российской группировки "Восток" атакуют "богатырскую фортецию" с западного направления, отрезая противника от автодороги Н-15 Донецк – Запорожье.Бандеровцы сегодня контролируют лишь северо-западные окраины Богатыря. Позиции ВСУ "тают на глазах". Освобождение Богатыря позволит российской армии оперативнее продвигаться сразу по двум направлениям – к городам Запорожье и Павлодар.Между тем в десяти километрах севернее Богатыря продолжаются бои в районе села Орехово, расположенного в 700 метрах от границы Днепропетровской области. Соседний поселок Котляровка освобожден 12 мая.Накануне визита европейских лидеров в Киев (10 мая), противник понес огромные потери в медийной (психической) контратаке 100-й отдельной мотострелковой бригады под Торецком/Дзержинском. Колонна бронетехники и личный состав ВСУ на открытой местности были рассеяны и уничтожены огнем российских войск, артиллерии, авиации и ударных FPV-дронов.ВС России успешно наступают на Константиновском направлении – вышли к селу Романовка, от которого до города Константиновка по прямой – всего 14 км. Синхронное продвижение российских войск с юго-востока и юго-запада к Романовке нарушает систему логистики ВСУ, формирует "огневой мешок" для противника в районе поселка Заря. Украинское командование не способно вывести войска из-под удара. Стремительное развитие событий подсказывает: в "котле" могут оказаться до четырех бригад ВСУ.Российские войска закрепились в Торском. Начинается битва за Северск, к которому российские войска продвигаются с трех направлений. Близится освобождение Славянско-Краматорской агломерации Донбасса."Нейтрализация" неизбежнаЗавершено перемирие, объявленное Россией к 80-летию Победы. Вооруженные силы РФ в ночь на 12 мая возобновили методичные удары по военным объектам противника в Николаевской, Одесской, Ровенской, Киевской, Житомирской, Харьковской и других областях Украины. Приоритетными целями высокоточных средств поражения стали арсеналы ВСУ, транспортно-логистические узлы на маршрутах поставок западного оружия из Румынии и Польши. Очевидно, это кратчайший путь разрешения конфликта на Украине.Мирные инициативы Вашингтона, цинично синхронизированные с поставками Киеву вооружений США и Европы – за украденные у России миллиарды долларов – убеждают, что Западу необходима лишь пауза для перегруппировки сил и продолжения прокси-войны с Россией. Путь к реальному, прочному миру наверняка будет долгим и тернистым.Объективно "зоной безопасности" для РФ может служить только вся территория Украины, изолированная от натовского оружия и западных военных инструкторов. Любые компромиссы на этом "диком поле" чреваты новой войной. Прочный мир не предусматривает существования у границ России почти миллионной украинской армии, заряженной натовскими ударными дронами, "волшебным порошком" и нацистской идеологией. К примеру, Германии с населением более 83 млн человек достаточно 181 тысячи действующих военнослужащих. Армия Франции с населением свыше 66 млн человек – всего 200 тысяч "штыков". Войско Польское – 202 тысячи военнослужащих. Заметим, это – страны агрессивного блока НАТО. Зачем нейтральной Украине большая армия? Вопрос риторический.Масштабная "нейтрализация" объективно неизбежна. ВСУ, СБУ и Нацгвардию Украины совершенно необходимо заменить ограниченными (примерно до 50 тысяч человек) военно-полицейскими подразделениями – без тяжелой бронетехники, корабельного, авиационного и ракетно-артиллерийского вооружения. Разумеется, до этого на Украине должны быть запрещены законом нацистская идеология, бандеровские организации, альтернативная (антироссийская) история. Русскому языку необходимо вернуть государственный статус, а Украинскому патриархату Русской православной церкви – захваченные раскольниками храмы.Генетически "украинцев" не существует, и "страну" такую выдумали в начале ХХ века. Пока киевский режим под руководством Запада осознанно и массово уничтожает на подконтрольной территории русское население, освобождая эту территорию для добычи полезных ископаемых компаниями США, мир в Европе кажется весьма отдаленной во времени перспективой. Однако Россия никогда не искала легких путей.На случай если Киев попытается саботировать "умеренную капитуляцию" в Стамбуле 15 мая, вероятно, ужесточение российских условий. Американская газета Politico со ссылкой на украинскую разведку сообщила, что по Киеву в ближайшее время может прилететь "Орешник". Якобы неслучайно закрыто воздушное пространство над российским полигоном "Капустин Яр", откуда ранее "прилетало" по Украине. Посольство США в Киеве также сообщило об угрозе массированного воздушного удара в ближайшие дни. Поживем – увидим.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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