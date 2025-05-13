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Большинство в Грузии 9 мая отмечает День Победы, а не День Европы – депутат
Большинство в Грузии 9 мая отмечает День Победы, а не День Европы – депутат
Sputnik Грузия
В этом году грузинские власти не посетили празднование Дня Европы, заявив, что со стороны представительства ЕС в Грузии были нарушены стандарты протокола 13.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-13T18:06+0400
2025-05-13T18:06+0400
2025-05-13T18:06+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Девятого мая абсолютное большинство грузинского общества праздновало День Победы над фашизмом, в то время как небольшая его часть отмечала День Европы, заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани на заседании бюро парламента. В Грузии День Европы отмечается одновременно с Днем Победы над фашизмом – 9 мая. В стране в разные годы оппозиционными депутатами несколько раз выдвигалась инициатива перенести празднование Дня Победы на 8 мая, как во многих европейских странах. Эта инициатива не нашла поддержки у грузинских властей. По словам вице-спикера, это очередная попытка переписать историю со стороны "радикальной оппозиции". "Радикальной оппозицией" "Грузинская мечта" называет бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники. Все эти партии прошли в парламент по итогам выборов 26 октября 2024 года, но отказались признавать победу правящей "Грузинской мечты" и работать в законодательном органе нового созыва. Как отметила вице-спикер, фашизм никогда не сможет утвердиться в Грузии, где бы и у кого бы он ни укоренился. Президент Грузии Михаил Кавелашвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили 9 мая возложили цветы к бюсту героя Великой Отечественной войны Мелитона Кантария в тбилисском Парке культуры и отдыха ветеранов (парк им. Киквидзе) по случаю 80-й годовщины Победы над фашизмом. Представители правительства Грузии не присутствовали на мероприятиях, посвященных Дню Европы, которое провело в Тбилиси 9 мая представительство ЕС. Как пояснил премьер Ираклий Кобахидзе, были нарушены стандарты протокола, посольства должны были прислать пригласительные правительству. Так как этого не произошло, соответственно, представители грузинского правительства приняли решение не присутствовать на мероприятии. По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, европа, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили, шалва папуашвили, единое национальное движение, германия, день победы, 9 мая, политика
грузия, новости, европа, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили, шалва папуашвили, единое национальное движение, германия, день победы, 9 мая, политика
Большинство в Грузии 9 мая отмечает День Победы, а не День Европы – депутат
В этом году грузинские власти не посетили празднование Дня Европы, заявив, что со стороны представительства ЕС в Грузии были нарушены стандарты протокола
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Девятого мая абсолютное большинство грузинского общества праздновало День Победы над фашизмом, в то время как небольшая его часть отмечала День Европы, заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани на заседании бюро парламента.
В Грузии День Европы отмечается одновременно с Днем Победы над фашизмом – 9 мая. В стране в разные годы оппозиционными депутатами несколько раз выдвигалась инициатива перенести празднование Дня Победы на 8 мая, как во многих европейских странах. Эта инициатива не нашла поддержки у грузинских властей.
"Девятого мая мы увидели абсолютное большинство нашего общества, которое отмечало нашу Великую Победу над фашистской Германией, и вторую, маленькую часть, которая была занята празднованием Дня Европы", – заявила Цилосани.
По словам вице-спикера, это очередная попытка переписать историю со стороны "радикальной оппозиции".
"Девятое мая – это День Победы над фашизмом, и это еще раз напоминает нам, что это большое зло появилось на свет в недрах, к счастью, Грузия и тогда боролась со всем неправильным, также как и сегодня", – заявил Цилосани.
"Радикальной оппозицией" "Грузинская мечта" называет бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники. Все эти партии прошли в парламент по итогам выборов 26 октября 2024 года, но отказались признавать победу правящей "Грузинской мечты" и работать в законодательном органе нового созыва.
Как отметила вице-спикер, фашизм никогда не сможет утвердиться в Грузии, где бы и у кого бы он ни укоренился.
Президент Грузии Михаил Кавелашвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили 9 мая возложили цветы к бюсту героя Великой Отечественной войны Мелитона Кантария в тбилисском Парке культуры и отдыха ветеранов (парк им. Киквидзе) по случаю 80-й годовщины Победы над фашизмом.
Представители правительства Грузии не присутствовали на мероприятиях, посвященных Дню Европы, которое провело в Тбилиси 9 мая представительство ЕС. Как пояснил премьер Ираклий Кобахидзе, были нарушены стандарты протокола, посольства должны были прислать пригласительные правительству. Так как этого не произошло, соответственно, представители грузинского правительства приняли решение не присутствовать на мероприятии.
По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза.