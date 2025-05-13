https://sputnik-georgia.ru/20250513/grazhdanka-velikobritanii-pytalas-vvezti-v-gruziyu-14-kg-narkotikov-293343792.html

Гражданка Великобритании пыталась ввезти в Грузию 14 кг наркотиков

Гражданка Великобритании пыталась ввезти в Грузию 14 кг наркотиков

Sputnik Грузия

Наркотики были обнаружены в чемодане у задержанной 13.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-13T15:45+0400

2025-05-13T15:45+0400

2025-05-13T15:45+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Гражданка Великобритании задержана в Тбилисском международном аэропорту по обвинению в незаконном ввозе в Грузию наркотиков в особо крупном размере: до 12 килограммов марихуаны и 2,068 кг гашиша, сообщили в пресс-службе МВД. Задержанной иностранке 19 лет. Она обвиняется по ряду статей УК Грузии, в том числе в "Незаконном ввозе в Грузию, вывозе или международной перевозке транзитом наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ".Преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением. Наркотики были обнаружены в чемодане у задержанной. По данным МВД, с 17 марта по 13 мая за наркопреступления в Грузии задержаны 118 человек. Среди задержанных, кроме граждан Грузии, также были граждане Азербайджана, Ирана, Ирака, Турции, России, Румынии, Молдовы, Украины, Казахстана, Малайзии, Беларуси и Иордании. Основная часть задержанных обвиняется в продаже наркотиков. Активные аресты за преступления, связанные с наркотиками, начались после того, как в парламент Грузии поступили поправки в восемь законов, направленные на ужесточение наркополитики в стране и изменение сроков уголовного и административного наказания. Согласно принятым поправкам, торговля наркотиками попала в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". А имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства. Кроме того, ужесточены сроки наказания за сбыт и продажу наркотиков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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