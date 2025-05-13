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Мэр Батуми покинул пост

Мэр Батуми покинул пост

Sputnik Грузия

Арчил Чиковани был мэром Батуми с 2021 года 13.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-13T13:00+0400

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2025-05-13T13:33+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Мэр черноморского курортного города Батуми (АР Аджария) Арчил Чиковани подал в отставку, о своем решении он написал в социальной сети.Чиковани был мэром Батуми с осени 2021 года, сменив на этой должности Лашу Комахидзе. Срок полномочий Чиковани истекал в октябре 2025 года. Выборы нового мэра пройдут 4 октября, до оглашения результатов выборов его полномочия будет выполнять один из его заместителей.По словам Чиковани, он остается преданным членом правящей партии "Грузинская мечта".Ранее, 4 апреля, в отставку подал глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.Кандидат от правящей партии Арчил Чиковани был избран мэром Батуми во втором туре местных выборов осенью 2021 года. Он опередил своего основного конкурента из "Единого национального движения" Георгия Киртадзе. Голоса избирателей распределились следующим образом: 51,02% (первый тур 41,08%) против 48,98% (первый тур 41,97%).До избрания Чиковани исполнял обязанности мэра Батуми после отставки своего предшественника Лаши Комахидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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