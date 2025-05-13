https://sputnik-georgia.ru/20250513/passazhiropotok-v-aeroportu-kutaisi-rekordno-vyros-293338646.html

Пассажиропоток в аэропорту Кутаиси рекордно вырос

Пассажиропоток в аэропорту Кутаиси рекордно вырос

Sputnik Грузия

В январе-апреле текущего года аэропорт обслужил 506,6 тысячи пассажиров, на 2,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 13.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-13T11:58+0400

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2025-05-13T11:58+0400

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авиасообщение в грузии

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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Кутаисский международный аэропорт им. Давида Агмашенебели в апреле 2025 года обслужил наибольшее за всю свою историю количество пассажиров – 145,1 тысячу, сообщило Объединение аэропортов Грузии. По информации Объединения, в апреле пассажиропоток вырос на 49%. За этот период число рейсов выросло на 28% по сравнению с апрелем 2024 года и составило 330. По словам гендиректора Объединения Левана Мосешвили, ожидания от летнего навигационного сезона в плане роста пассажиропотока еще более позитивны, так как с апреля возобновлены прямые рейсы из международного аэропорта Кутаиси в Мадрид и Гамбург. На данном этапе шесть авиакомпаний выполняют прямые регулярные рейсы из аэропорта Кутаиси в 33 направления в 18 стран. Из них 24 прямых направления – европейские.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, туризм, кутаисский международный аэропорт, авиасообщение в грузии