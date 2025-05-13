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Пассажиропоток в аэропорту Кутаиси рекордно вырос
Пассажиропоток в аэропорту Кутаиси рекордно вырос
Sputnik Грузия
В январе-апреле текущего года аэропорт обслужил 506,6 тысячи пассажиров, на 2,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 13.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-13T11:58+0400
2025-05-13T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Кутаисский международный аэропорт им. Давида Агмашенебели в апреле 2025 года обслужил наибольшее за всю свою историю количество пассажиров – 145,1 тысячу, сообщило Объединение аэропортов Грузии. По информации Объединения, в апреле пассажиропоток вырос на 49%. За этот период число рейсов выросло на 28% по сравнению с апрелем 2024 года и составило 330. По словам гендиректора Объединения Левана Мосешвили, ожидания от летнего навигационного сезона в плане роста пассажиропотока еще более позитивны, так как с апреля возобновлены прямые рейсы из международного аэропорта Кутаиси в Мадрид и Гамбург. На данном этапе шесть авиакомпаний выполняют прямые регулярные рейсы из аэропорта Кутаиси в 33 направления в 18 стран. Из них 24 прямых направления – европейские.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, туризм, кутаисский международный аэропорт, авиасообщение в грузии
грузия, экономика, новости, туризм, кутаисский международный аэропорт, авиасообщение в грузии
Пассажиропоток в аэропорту Кутаиси рекордно вырос
В январе-апреле текущего года аэропорт обслужил 506,6 тысячи пассажиров, на 2,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Кутаисский международный аэропорт им. Давида Агмашенебели в апреле 2025 года обслужил наибольшее за всю свою историю количество пассажиров – 145,1 тысячу, сообщило Объединение аэропортов Грузии.
По информации Объединения, в апреле пассажиропоток вырос на 49%. За этот период число рейсов выросло на 28% по сравнению с апрелем 2024 года и составило 330.
В январе-апреле текущего года аэропорт обслужил 506,6 тысячи пассажиров, на 2,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число рейсов не изменилось и составило 1,5 тысячи.
По словам гендиректора Объединения Левана Мосешвили, ожидания от летнего навигационного сезона в плане роста пассажиропотока еще более позитивны, так как с апреля возобновлены прямые рейсы из международного аэропорта Кутаиси в Мадрид и Гамбург.
"С 3 июня в Кутаисском международном аэропорту откроется совершенно новый маршрут в Лион, что особенно интересно для наших футбольных болельщиков. Также будет увеличена частота полетов на существующих рейсах. На этом фоне наши ожидания по росту пассажиропотоков в ближайшие месяцы еще более позитивны", – сказал Мосешвили.
На данном этапе шесть авиакомпаний выполняют прямые регулярные рейсы из аэропорта Кутаиси в 33 направления в 18 стран. Из них 24 прямых направления – европейские.