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Пожары в Грузии унесли жизни 23 человек с начала года
Пожары в Грузии унесли жизни 23 человек с начала года
Sputnik Грузия
Всего в Грузии в январе-марте 2025 года произошло 5 249 пожаров 13.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-13T10:52+0400
2025-05-13T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Жертвами пожаров в период с января по март 2025 года стали 23 человека, говорится в отчете на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Что касается пострадавших при пожарах, то их число в первом квартале 2025 года составило 64 человека. Всего в Грузии в январе-марте 2025 года произошло 5 249 пожаров и сгорело 182 здания. Пик пожаров в Грузии пришелся на 2017 год. Тогда в стране было зафиксировано 15 222 пожара, жертвами которых стали 79 человек, и сгорело 543 здания. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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пожар, грузия, новости, происшествия, сакстат
пожар, грузия, новости, происшествия, сакстат
Пожары в Грузии унесли жизни 23 человек с начала года
Всего в Грузии в январе-марте 2025 года произошло 5 249 пожаров
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Жертвами пожаров в период с января по март 2025 года стали 23 человека, говорится в отчете на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
Что касается пострадавших при пожарах, то их число в первом квартале 2025 года составило 64 человека.
Всего в Грузии в январе-марте 2025 года произошло 5 249 пожаров и сгорело 182 здания.
Пик пожаров в Грузии пришелся на 2017 год. Тогда в стране было зафиксировано 15 222 пожара, жертвами которых стали 79 человек, и сгорело 543 здания.