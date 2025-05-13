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Пожары в Грузии унесли жизни 23 человек с начала года

Пожары в Грузии унесли жизни 23 человек с начала года

Sputnik Грузия

Всего в Грузии в январе-марте 2025 года произошло 5 249 пожаров 13.05.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Жертвами пожаров в период с января по март 2025 года стали 23 человека, говорится в отчете на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Что касается пострадавших при пожарах, то их число в первом квартале 2025 года составило 64 человека. Всего в Грузии в январе-марте 2025 года произошло 5 249 пожаров и сгорело 182 здания. Пик пожаров в Грузии пришелся на 2017 год. Тогда в стране было зафиксировано 15 222 пожара, жертвами которых стали 79 человек, и сгорело 543 здания. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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пожар, грузия, новости, происшествия, сакстат