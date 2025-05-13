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Сфера туризма в Грузии: перспективы и новые рабочие места – видео
Сфера туризма в Грузии: перспективы и новые рабочие места – видео
Sputnik Грузия
В Грузию продолжают прибывать все больше путешественников из других стран. Что принесет дальнейшее развитие сферы туризма стране – смотрите в видео 13.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-13T13:17+0400
2025-05-13T13:17+0400
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В первом квартале 2025 года зафиксирован рост туристов на 1,1% по сравнению с тем же периодом 2024 года, и это даже в несезон. Ожидается, что 2025 год станет рекордным по всем показателям.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, туризм, грузия, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, туризм, грузия, видео
Сфера туризма в Грузии: перспективы и новые рабочие места – видео
13:17 13.05.2025 (обновлено: 13:26 13.05.2025)
В Грузию продолжают прибывать все больше путешественников из других стран. Что принесет дальнейшее развитие сферы туризма стране – смотрите в видео
В первом квартале 2025 года зафиксирован рост туристов на 1,1% по сравнению с тем же периодом 2024 года, и это даже в несезон. Ожидается, что 2025 год станет рекордным по всем показателям.