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Сфера туризма в Грузии: перспективы и новые рабочие места – видео

Сфера туризма в Грузии: перспективы и новые рабочие места – видео

Sputnik Грузия

В Грузию продолжают прибывать все больше путешественников из других стран. Что принесет дальнейшее развитие сферы туризма стране – смотрите в видео 13.05.2025, Sputnik Грузия

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В первом квартале 2025 года зафиксирован рост туристов на 1,1% по сравнению с тем же периодом 2024 года, и это даже в несезон. Ожидается, что 2025 год станет рекордным по всем показателям.

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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, туризм, грузия, видео