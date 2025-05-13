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Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – новые данные
Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – новые данные
Sputnik Грузия
Граждане Грузии в большей степени ездили за рубеж, чтобы навестить друзей и родственников 13.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-13T09:01+0400
2025-05-13T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Граждане Грузии в первом квартале 2025 года потратили за рубежом почти 481,5 миллиона лари, что на 5,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 годом, говорится в материалах службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит 998,8 лари – на 14,4% больше, чем в январе-марте 2024 года. Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и проживание. В первом квартале 2025 года граждане Грузии осуществили 614,7 тысячи выездов за границу, на 4,4% меньше по сравнению с январем-мартом 2024 года. Большую часть выездных визитов (44,1%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет. Общее количество туристических визитов – 323,1 тысячи, что на 1,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В основном граждане Грузии посещали Турцию (37,6%), Армению (14,3%), Россию (13,5%), Азербайджан (2,3%) и страны ЕС (18%). Граждане Грузии в большей степени ездили за рубеж, чтобы навестить друзей и родственников. В этот период продолжительность визита граждан Грузии за рубеж составляла в среднем 6,7 ночи, что на 4% больше аналогичных данных прошлого года. В 2024 году граждане Грузии осуществили 2,8 миллиона выездов за границу, на 1,4% меньше по сравнению с 2023 годом. В основном граждане Грузии посещали Турцию (37,4%), Россию (18,3%), Армению (12,1%), Азербайджан (2,2%) и страны ЕС (16,3%). Кроме того, граждане Грузии в 2024 году потратили за рубежом почти 2,3 миллиарда лари, что на 11,3% больше по сравнению с 2023 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, туризм, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
грузия, туризм, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – новые данные
09:01 13.05.2025 (обновлено: 09:04 13.05.2025)
Граждане Грузии в большей степени ездили за рубеж, чтобы навестить друзей и родственников
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Граждане Грузии в первом квартале 2025 года потратили за рубежом почти 481,5 миллиона лари, что на 5,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 годом, говорится в материалах службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит 998,8 лари – на 14,4% больше, чем в январе-марте 2024 года. Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и проживание.
Траты граждан Грузии за рубежом в январе-марте 2025 года
Наименование расходов
Расходы, млн лари
Доля в общих расходах, %
Расходы за визит, лари
Покупки
206,8
42,9
428,9
Питание
123,7
25,7
256,6
Проживание
57,8
12,0
119,8
Местный транспорт
53,5
11,1
110,9
Развлечения
20,3
4,2
42,1
Другие расходы
19,5
4,0
40,4
В первом квартале 2025 года граждане Грузии осуществили 614,7 тысячи выездов за границу, на 4,4% меньше по сравнению с январем-мартом 2024 года.
Большую часть выездных визитов (44,1%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет.
Общее количество туристических визитов – 323,1 тысячи, что на 1,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
В основном граждане Грузии посещали Турцию (37,6%), Армению (14,3%), Россию (13,5%), Азербайджан (2,3%) и страны ЕС (18%).
Граждане Грузии в большей степени ездили за рубеж, чтобы навестить друзей и родственников.
Цели поездок граждан Грузии за границу в первом квартале 2025 года
Цель поездки
Кол-во туристов, тыс. человек
Доля в общем кол-ве туристов, %
Посещение друзей и родственников
176,4
36,6
Шопинг
153,6
31,9
Отдых и развлечения
89,8
18,6
Профессиональная деятельность
45,4
9,4
Лечение
7,4
1,5
Другое
9,6
2,0
В этот период продолжительность визита граждан Грузии за рубеж составляла в среднем 6,7 ночи, что на 4% больше аналогичных данных прошлого года.
В 2024 году граждане Грузии осуществили 2,8 миллиона выездов за границу, на 1,4% меньше по сравнению с 2023 годом. В основном граждане Грузии посещали Турцию (37,4%), Россию (18,3%), Армению (12,1%), Азербайджан (2,2%) и страны ЕС (16,3%).
Кроме того, граждане Грузии в 2024 году потратили за рубежом почти 2,3 миллиарда лари, что на 11,3% больше по сравнению с 2023 годом.