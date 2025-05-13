https://sputnik-georgia.ru/20250513/uprazdnennye-partii-v-gruzii-ne-smogut-sozdavat-analogii-293351218.html
Упраздненные партии в Грузии не смогут создавать аналогии
Упраздненные партии в Грузии не смогут создавать аналогии
Sputnik Грузия
Суд может запретить партию, если она занимается пропагандой войны или насилия, или разжиганием национальной, региональной, религиозной или социальной розни 13.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-13T22:21+0400
2025-05-13T22:21+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Парламент Грузии утвердил в третьем чтении пакет поправок о расширении критериев запрета политических партий Конституционным судом, таким образом будет исключена возможность создания в Грузии аналогичных запрещенным партиям политических объединений. По действующему законодательству Конституционный суд имеет право запретить партию, целью которой является следующее: Также суд может запретить партию, если она занимается пропагандой войны или насилия, или разжиганием национальной, региональной, религиозной или социальной розни, а также создала/создает вооруженное формирование. Теперь после вступления в силу поправок суд может запретить партию, объявленная цель и суть деятельности (в том числе представленный в ЦИК партийный список) которой повторяет суть и цель запрещенной партии по вышеперечисленным критериям, а также если состав избирательного списка повторяет список запрещенной партии. В марте этого года лидеры правящей партии заявили, что через Конституционный суд потребуют упразднения партий "Единство – национальное движение", а также запрета деятельности других политических объединений, которые тем или иным способом связаны с ней. Речь идет о большей части оппозиционных партий, прямых конкурентах "Грузинской мечты". Основанием для упразднения станет заключение следственной парламентской комиссии, которое будет обнародовано в конце осени этого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, парламент грузии, конституционный суд грузии
политика, новости, грузия, парламент грузии, конституционный суд грузии
Упраздненные партии в Грузии не смогут создавать аналогии
Суд может запретить партию, если она занимается пропагандой войны или насилия, или разжиганием национальной, региональной, религиозной или социальной розни
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Парламент Грузии утвердил в третьем чтении пакет поправок о расширении критериев запрета политических партий Конституционным судом, таким образом будет исключена возможность создания в Грузии аналогичных запрещенным партиям политических объединений.
По действующему законодательству Конституционный суд имеет право запретить партию, целью которой является следующее:
свержение или насильственная смена конституционного строя власти;
посягательство на независимость страны;
нарушение территориальной целостности.
Также суд может запретить партию, если она занимается пропагандой войны или насилия, или разжиганием национальной, региональной, религиозной или социальной розни, а также создала/создает вооруженное формирование.
Теперь после вступления в силу поправок суд может запретить партию, объявленная цель и суть деятельности (в том числе представленный в ЦИК партийный список) которой повторяет суть и цель запрещенной партии по вышеперечисленным критериям, а также если состав избирательного списка повторяет список запрещенной партии.
В марте этого года лидеры правящей партии заявили, что через Конституционный суд потребуют упразднения партий "Единство – национальное движение", а также запрета деятельности других политических объединений, которые тем или иным способом связаны с ней.
Речь идет о большей части оппозиционных партий, прямых конкурентах "Грузинской мечты". Основанием для упразднения станет заключение следственной парламентской комиссии, которое будет обнародовано в конце осени этого года.