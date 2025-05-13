https://sputnik-georgia.ru/20250513/vpervye-gruzinka-izbrana-predsedatelem-komiteta-oon-po-pravam-rebenka-293345105.html

Впервые грузинка избрана председателем Комитета ООН по правам ребенка

Впервые грузинка избрана председателем Комитета ООН по правам ребенка

Sputnik Грузия

С 2023 года Софо Киладзе была вице-президентом Комитета 13.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-13T17:05+0400

2025-05-13T17:05+0400

2025-05-13T17:05+0400

грузия

новости

общество

грузинская мечта - демократическая грузия

оон

софо киладзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/10/266027275_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0db3fc09f33e610787dbde50198f57fe.jpg

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Бывший депутат парламента Грузии от праящей партии "Грузинская мечта" Софо Киладзе избрана председателем Комитета ООН по правам ребенка, написала она в социальной сети. Киладзе была избрана членом Комитета ООН по правам ребенка на период с 2021 по 2025 год. С 2023 года ее избрали вице-президентом того же комитета. Киладзе пообещала сделать все возможное для детей как в Грузии, так и в других странах мира в этот наисложнейший период.По ее словам, тот факт, что столь ответственная должность доверена представительнице Грузии, заслуживает большой радости. В 2016-2020 годах Киладзе была депутатом парламента Грузии 9-го созыва от избирательного блока: "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Комитет ООН по правам ребенка был учрежден согласно статье 43 Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года. Он начал свою работу в феврале 1991 года. Комитет состоит из 18 независимых экспертов, осуществляющих мониторинг выполнения государствами-участниками Конвенции о правах ребенка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, грузинская мечта - демократическая грузия, оон, софо киладзе