https://sputnik-georgia.ru/20250513/vpervye-gruzinka-izbrana-predsedatelem-komiteta-oon-po-pravam-rebenka-293345105.html
Впервые грузинка избрана председателем Комитета ООН по правам ребенка
Впервые грузинка избрана председателем Комитета ООН по правам ребенка
Sputnik Грузия
С 2023 года Софо Киладзе была вице-президентом Комитета 13.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-13T17:05+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Бывший депутат парламента Грузии от праящей партии "Грузинская мечта" Софо Киладзе избрана председателем Комитета ООН по правам ребенка, написала она в социальной сети. Киладзе была избрана членом Комитета ООН по правам ребенка на период с 2021 по 2025 год. С 2023 года ее избрали вице-президентом того же комитета. Киладзе пообещала сделать все возможное для детей как в Грузии, так и в других странах мира в этот наисложнейший период.По ее словам, тот факт, что столь ответственная должность доверена представительнице Грузии, заслуживает большой радости. В 2016-2020 годах Киладзе была депутатом парламента Грузии 9-го созыва от избирательного блока: "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Комитет ООН по правам ребенка был учрежден согласно статье 43 Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года. Он начал свою работу в феврале 1991 года. Комитет состоит из 18 независимых экспертов, осуществляющих мониторинг выполнения государствами-участниками Конвенции о правах ребенка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, грузинская мечта - демократическая грузия, оон, софо киладзе
грузия, новости, общество, грузинская мечта - демократическая грузия, оон, софо киладзе
Впервые грузинка избрана председателем Комитета ООН по правам ребенка
С 2023 года Софо Киладзе была вице-президентом Комитета
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Бывший депутат парламента Грузии от праящей партии "Грузинская мечта" Софо Киладзе избрана председателем Комитета ООН по правам ребенка, написала она в социальной сети.
Киладзе была избрана членом Комитета ООН по правам ребенка на период с 2021 по 2025 год. С 2023 года ее избрали вице-президентом того же комитета.
"Мне выпала честь быть избранной на пост председателя Комитета ООН по правам ребенка. Я хотела бы выразить глубочайшую благодарность всем моим коллегам, которые оказали мне доверие", – написала она.
Киладзе пообещала сделать все возможное для детей как в Грузии, так и в других странах мира в этот наисложнейший период.
По ее словам, тот факт, что столь ответственная должность доверена представительнице Грузии, заслуживает большой радости.
В 2016-2020 годах Киладзе была депутатом парламента Грузии 9-го созыва от избирательного блока: "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Комитет ООН по правам ребенка был учрежден согласно статье 43 Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года. Он начал свою работу в феврале 1991 года.
Комитет состоит из 18 независимых экспертов, осуществляющих мониторинг выполнения государствами-участниками Конвенции о правах ребенка.