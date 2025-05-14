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"Скромные" наряды звезд Каннского кинофестиваля на фоне запрета "голых" платьев

"Скромные" наряды звезд Каннского кинофестиваля на фоне запрета "голых" платьев

Sputnik Грузия

Смотрите в фотоленте Sputnik снимки образов звезд 78-ого Каннского кинофестиваля — одного из самых значимых кинособытий в мире 14.05.2025, Sputnik Грузия

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Он продлится до 24 мая. В этом году председателем жюри кинофестиваля будет знаменитая французская актриса Жюльет Бинош.В этом году организаторы запретили звездам появляться на красной дорожке в откровенных нарядах.

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