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"Скромные" наряды звезд Каннского кинофестиваля на фоне запрета "голых" платьев
"Скромные" наряды звезд Каннского кинофестиваля на фоне запрета "голых" платьев
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik снимки образов звезд 78-ого Каннского кинофестиваля — одного из самых значимых кинособытий в мире 14.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-14T23:35+0400
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Он продлится до 24 мая. В этом году председателем жюри кинофестиваля будет знаменитая французская актриса Жюльет Бинош.В этом году организаторы запретили звездам появляться на красной дорожке в откровенных нарядах.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, культура
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, культура
"Скромные" наряды звезд Каннского кинофестиваля на фоне запрета "голых" платьев 23:35 14.05.2025 (обновлено: 15:05 15.05.2025)
Смотрите в фотоленте Sputnik снимки образов звезд 78-ого Каннского кинофестиваля — одного из самых значимых кинособытий в мире
Он продлится до 24 мая. В этом году председателем жюри кинофестиваля будет знаменитая французская актриса Жюльет Бинош.
В этом году организаторы запретили звездам появляться на красной дорожке в откровенных нарядах.
© AP Photo / Invision/Scott A Garfitt
Белла Хадид на красной дорожке 78-го международного кинофестиваля в Каннах
Белла Хадид на красной дорожке 78-го международного кинофестиваля в Каннах
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
Алессандра Амбросио на красной дорожке 78-го международного кинофестиваля в Каннах
Алессандра Амбросио на красной дорожке 78-го международного кинофестиваля в Каннах
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вань Цяньхуэй на красной дорожке 78-го международного кинофестиваля в Каннах
Вань Цяньхуэй на красной дорожке 78-го международного кинофестиваля в Каннах
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
Изабели Фонтана на красной дорожке 78-го международного кинофестиваля в Каннах
Изабели Фонтана на красной дорожке 78-го международного кинофестиваля в Каннах
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
Джулия Гарнер на красной дорожке 78-го международного кинофестиваля в Каннах
Джулия Гарнер на красной дорожке 78-го международного кинофестиваля в Каннах
© AP Photo / Invision/Scott A Garfitt
Хайди Клум на красной дорожке 78-го международного кинофестиваля в Каннах
Хайди Клум на красной дорожке 78-го международного кинофестиваля в Каннах
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
Фредерик Бель на красной дорожке 78-го международного кинофестиваля в Каннах
Фредерик Бель на красной дорожке 78-го международного кинофестиваля в Каннах
© AP Photo / Invision/Scott A Garfitt
Даниэлла Пик и Квентин Тарантино во время церемонии открытия 78-го международного кинофестиваля в Каннах
Даниэлла Пик и Квентин Тарантино во время церемонии открытия 78-го международного кинофестиваля в Каннах
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Алия Роза на красной дорожке 78-го международного кинофестиваля в Каннах
Алия Роза на красной дорожке 78-го международного кинофестиваля в Каннах
© AP Photo / Invision/Scott A Garfitt
Шанина Шейк на красной дорожке 78-го международного кинофестиваля в Каннах
Шанина Шейк на красной дорожке 78-го международного кинофестиваля в Каннах