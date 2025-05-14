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Борьба с наркопреступлениями в Грузии: скольких задержали?
Борьба с наркопреступлениями в Грузии: скольких задержали?
Sputnik Грузия
Если вина будет доказана, задержанным грозит до 20 лет тюремного заключения либо бессрочное заключение 14.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-14T10:52+0400
2025-05-14T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Полиция в Грузии в период с 17 марта по 12 мая 2025 года задержала 118 человек в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Среди задержанных, кроме граждан Грузии, также были граждане Азербайджана, Ирана, Ирака, Турции, России, Румынии, Молдовы, Украины, Казахстана, Великобритании, Малайзии, Беларуси и Иордании. Основная часть задержанных обвиняется в продаже наркотиков. Последний раз полиция задержала пятерых человек, в том числе трех иностранцев, по обвинению в незаконном приобретении, хранении, сбыте и подготовке к реализации наркотических веществ в особо крупном размере, а также в незаконном культивировании марихуаны. Задержания были произведены в Аджарии, Шида Картли и Имерети. Возраст задержанных от 29 до 51 года. Правоохранители в результате личного обыска, обыска в домах задержанных, и с указанных ими локаций, в качестве вещественных доказательств изъяли наркотические средства: героин, метадон, марихуану и коноплю. Также были изъяты электрические весы и материалы, необходимые для упаковки наркотиков. Если вина будет доказана, задержанным грозит до 20 лет тюремного заключения либо бессрочное заключение. Борьба с наркопреступностью Активные аресты за преступления, связанные с наркотиками, начались после того, как в парламент Грузии поступили поправки в восемь законов, направленные на ужесточение наркополитики в стране и изменение сроков уголовного и административного наказания. Согласно принятым поправкам, торговля наркотиками попала в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". А имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства. Кроме того, ужесточены сроки наказания за сбыт и продажу наркотиков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии
грузия, происшествия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии
Борьба с наркопреступлениями в Грузии: скольких задержали?
Если вина будет доказана, задержанным грозит до 20 лет тюремного заключения либо бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Полиция в Грузии в период с 17 марта по 12 мая 2025 года задержала 118 человек в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
Среди задержанных, кроме граждан Грузии, также были граждане Азербайджана, Ирана, Ирака, Турции, России, Румынии, Молдовы, Украины, Казахстана, Великобритании, Малайзии, Беларуси и Иордании. Основная часть задержанных обвиняется в продаже наркотиков.
Последний раз полиция задержала пятерых человек, в том числе трех иностранцев, по обвинению в незаконном приобретении, хранении, сбыте и подготовке к реализации наркотических веществ в особо крупном размере, а также в незаконном культивировании марихуаны.
Задержания были произведены в Аджарии, Шида Картли и Имерети. Возраст задержанных от 29 до 51 года.
На основании постановления судьи полиция провела контрольную закупку наркотиков и сделала тайные аудио- и видеозаписи процесса закупок.
Правоохранители в результате личного обыска, обыска в домах задержанных, и с указанных ими локаций, в качестве вещественных доказательств изъяли наркотические средства: героин, метадон, марихуану и коноплю. Также были изъяты электрические весы и материалы, необходимые для упаковки наркотиков.
Если вина будет доказана, задержанным грозит до 20 лет тюремного заключения либо бессрочное заключение.
Борьба с наркопреступностью
Активные аресты за преступления, связанные с наркотиками, начались после того, как в парламент Грузии поступили поправки в восемь законов, направленные на ужесточение наркополитики в стране и изменение сроков уголовного и административного наказания.
Согласно принятым поправкам, торговля наркотиками попала в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". А имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства.
Кроме того, ужесточены сроки наказания за сбыт и продажу наркотиков.