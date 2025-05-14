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Борьба с наркопреступлениями в Грузии: скольких задержали?

Борьба с наркопреступлениями в Грузии: скольких задержали?

Sputnik Грузия

Если вина будет доказана, задержанным грозит до 20 лет тюремного заключения либо бессрочное заключение 14.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-14T10:52+0400

2025-05-14T10:52+0400

2025-05-14T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Полиция в Грузии в период с 17 марта по 12 мая 2025 года задержала 118 человек в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Среди задержанных, кроме граждан Грузии, также были граждане Азербайджана, Ирана, Ирака, Турции, России, Румынии, Молдовы, Украины, Казахстана, Великобритании, Малайзии, Беларуси и Иордании. Основная часть задержанных обвиняется в продаже наркотиков. Последний раз полиция задержала пятерых человек, в том числе трех иностранцев, по обвинению в незаконном приобретении, хранении, сбыте и подготовке к реализации наркотических веществ в особо крупном размере, а также в незаконном культивировании марихуаны. Задержания были произведены в Аджарии, Шида Картли и Имерети. Возраст задержанных от 29 до 51 года. Правоохранители в результате личного обыска, обыска в домах задержанных, и с указанных ими локаций, в качестве вещественных доказательств изъяли наркотические средства: героин, метадон, марихуану и коноплю. Также были изъяты электрические весы и материалы, необходимые для упаковки наркотиков. Если вина будет доказана, задержанным грозит до 20 лет тюремного заключения либо бессрочное заключение. Борьба с наркопреступностью Активные аресты за преступления, связанные с наркотиками, начались после того, как в парламент Грузии поступили поправки в восемь законов, направленные на ужесточение наркополитики в стране и изменение сроков уголовного и административного наказания. Согласно принятым поправкам, торговля наркотиками попала в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". А имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства. Кроме того, ужесточены сроки наказания за сбыт и продажу наркотиков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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