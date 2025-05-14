https://sputnik-georgia.ru/20250514/detskoe-evrovidenie---2025-proydet-v-tbilisi-v-dekabre-293352841.html

Детское Евровидение - 2025 пройдет в Тбилиси в декабре

Детское Евровидение - 2025 пройдет в Тбилиси в декабре

Sputnik Грузия

В детском конкурсе песни "Евровидение - 2025" примут участие исполнители в возрасте от 9 до 14 лет со всей Европы 14.05.2025, Sputnik Грузия

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культура

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детское евровидение

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Грузия во второй раз примет детский конкурс песни "Евровидение" в Тбилиси 13 декабря, дату проведения официально объявил Европейский вещательный союз (EBU). Впервые конкурс прошел в Тбилиси в 2017 году. Грузия является самой успешной страной-участницей за всю историю детского "Евровидения" – выиграла конкурс четыре раза с 2007 года. По словам генерального директора Общественного вещателя Грузии Тинатин Бердзенишвили, большая честь и ответственность снова провести детский конкурс песни в Тбилиси. "Мы с нетерпением ждем возможности принять молодых артистов и поклонников со всего мира с нашим всемирно известным гостеприимством и поделиться нашей богатой культурой и наследием", – сказала Бердзенишвили. В детском конкурсе песни "Евровидение - 2025" примут участие исполнители в возрасте от 9 до 14 лет со всей Европы. Каждый из них представит оригинальную песню, посвященную молодости, музыке. Официальная информация о девизе и составе участников конкурса будет объявлена в ближайшее время. Свою четвертую победу в 2024 году Грузия одержала на соревнованиях, проходивших в столице Испании Мадриде, когда 11-летний Андрия Путкарадзе набрал наивысшие, рекордные 239 очков за всю историю соревнований. Благодаря этой победе Грузия во второй раз получила право провести международное соревнование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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