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Детское Евровидение - 2025 пройдет в Тбилиси в декабре
Детское Евровидение - 2025 пройдет в Тбилиси в декабре
Sputnik Грузия
В детском конкурсе песни "Евровидение - 2025" примут участие исполнители в возрасте от 9 до 14 лет со всей Европы 14.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-14T18:35+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Грузия во второй раз примет детский конкурс песни "Евровидение" в Тбилиси 13 декабря, дату проведения официально объявил Европейский вещательный союз (EBU). Впервые конкурс прошел в Тбилиси в 2017 году. Грузия является самой успешной страной-участницей за всю историю детского "Евровидения" – выиграла конкурс четыре раза с 2007 года. По словам генерального директора Общественного вещателя Грузии Тинатин Бердзенишвили, большая честь и ответственность снова провести детский конкурс песни в Тбилиси. "Мы с нетерпением ждем возможности принять молодых артистов и поклонников со всего мира с нашим всемирно известным гостеприимством и поделиться нашей богатой культурой и наследием", – сказала Бердзенишвили. В детском конкурсе песни "Евровидение - 2025" примут участие исполнители в возрасте от 9 до 14 лет со всей Европы. Каждый из них представит оригинальную песню, посвященную молодости, музыке. Официальная информация о девизе и составе участников конкурса будет объявлена в ближайшее время. Свою четвертую победу в 2024 году Грузия одержала на соревнованиях, проходивших в столице Испании Мадриде, когда 11-летний Андрия Путкарадзе набрал наивысшие, рекордные 239 очков за всю историю соревнований. Благодаря этой победе Грузия во второй раз получила право провести международное соревнование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, культура, новости, детское евровидение
Детское Евровидение - 2025 пройдет в Тбилиси в декабре
В детском конкурсе песни "Евровидение - 2025" примут участие исполнители в возрасте от 9 до 14 лет со всей Европы
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Грузия во второй раз примет детский конкурс песни "Евровидение" в Тбилиси 13 декабря, дату проведения официально объявил Европейский вещательный союз (EBU).
Впервые конкурс прошел в Тбилиси в 2017 году. Грузия является самой успешной страной-участницей за всю историю детского "Евровидения" – выиграла конкурс четыре раза с 2007 года.
"Мы с нетерпением ждем возвращения в Грузию. Грузия рада принимать у себя Детский конкурс песни "Евровидение", – сказал директор конкурса Мартин Грин.
По словам генерального директора Общественного вещателя Грузии Тинатин Бердзенишвили, большая честь и ответственность снова провести детский конкурс песни в Тбилиси.
"Мы с нетерпением ждем возможности принять молодых артистов и поклонников со всего мира с нашим всемирно известным гостеприимством и поделиться нашей богатой культурой и наследием", – сказала Бердзенишвили.
Официальное объявление о месте проведения детского конкурса песни "Евровидение - 2025" было сделано во вторник, 13 мая, на Дне культуры Грузии, прошедшем в посольстве Грузии в Швейцарии.
В детском конкурсе песни "Евровидение - 2025" примут участие исполнители в возрасте от 9 до 14 лет со всей Европы. Каждый из них представит оригинальную песню, посвященную молодости, музыке. Официальная информация о девизе и составе участников конкурса будет объявлена в ближайшее время.
Свою четвертую победу в 2024 году Грузия одержала на соревнованиях, проходивших в столице Испании Мадриде, когда 11-летний Андрия Путкарадзе набрал наивысшие, рекордные 239 очков за всю историю соревнований. Благодаря этой победе Грузия во второй раз получила право провести международное соревнование.