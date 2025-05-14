https://sputnik-georgia.ru/20250514/grazhdan-turtsii-zaderzhali-v-gruzii-293358619.html

Граждан Турции задержали в Грузии

Граждан Турции задержали в Грузии

Sputnik Грузия

Группе из пяти человек предъявлены серьезные обвинения, за которые предусмотрен тюремный срок 14.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-14T15:30+0400

2025-05-14T15:30+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Пятерых граждан Турции, разыскиваемых за различные преступления, задержали в Кахети по обвинению в нелегальном пересечении границы и хранении огнестрельного оружия.Следствие установило , что граждане Турции планировали совершение тяжкого преступления и пытались нелегально приобрести огнестрельное оружие в Грузии. С целью получения финансовой выгоды различными путями обвиняемые пытались приобрести наркотические средства для последующей их реализации. При обыске личных вещей, автомобилей и временного жилья обвиняемых правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств мобильные телефоны, электронные средства связи, боеприпасы и крупную сумму денег. Задержанным грозит до шести лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, происшествия, грузия, турция