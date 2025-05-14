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Мэр Кобулети покинул пост

Мэр Кобулети покинул пост

Sputnik Грузия

Выборы нового мэра пройдут 4 октября 2025 года 14.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-14T16:53+0400

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2025-05-14T16:53+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Мэр черноморского курортного города Кобулети (АР Аджария) Леван Зоидзе подал в отставку, о своем решении он написал в социальной сети. Зоидзе был мэром Кобулети с осени 2021 года, сменив на этой должности Мириана Катамадзе. Срок его полномочий истекал в октябре 2025 года. Выборы нового мэра пройдут 4 октября 2025 года. Зоидзе поблагодарил жителей Кобулети за их поддержку и преданность, а также людей, которые помогали в создании лучшего будущего для Аджарского региона. По словам Зоидзе, он остается преданным членом правящей партии "Грузинская мечта". Ранее, 4 апреля, в отставку подал глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, а 13 мая — мэр Батуми Арчил Чиковани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, кобулети, аджария, батуми, торнике рижвадзе, мириан катамадзе