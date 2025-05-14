https://sputnik-georgia.ru/20250514/mer-kobuleti-pokinul-post-293361516.html
Мэр Кобулети покинул пост
Мэр Кобулети покинул пост
Sputnik Грузия
Выборы нового мэра пройдут 4 октября 2025 года 14.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-14T16:53+0400
2025-05-14T16:53+0400
2025-05-14T16:53+0400
грузия
новости
кобулети
аджария
батуми
торнике рижвадзе
мириан катамадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/0e/293361174_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_1b4b40e14bd818e7f9fbb9d210331511.jpg
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Мэр черноморского курортного города Кобулети (АР Аджария) Леван Зоидзе подал в отставку, о своем решении он написал в социальной сети. Зоидзе был мэром Кобулети с осени 2021 года, сменив на этой должности Мириана Катамадзе. Срок его полномочий истекал в октябре 2025 года. Выборы нового мэра пройдут 4 октября 2025 года. Зоидзе поблагодарил жителей Кобулети за их поддержку и преданность, а также людей, которые помогали в создании лучшего будущего для Аджарского региона. По словам Зоидзе, он остается преданным членом правящей партии "Грузинская мечта". Ранее, 4 апреля, в отставку подал глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, а 13 мая — мэр Батуми Арчил Чиковани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
кобулети
аджария
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/0e/293361174_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_7aed1d74448f1b57dcedcebc12279946.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, кобулети, аджария, батуми, торнике рижвадзе, мириан катамадзе
грузия, новости, кобулети, аджария, батуми, торнике рижвадзе, мириан катамадзе
Мэр Кобулети покинул пост
Выборы нового мэра пройдут 4 октября 2025 года
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Мэр черноморского курортного города Кобулети (АР Аджария) Леван Зоидзе подал в отставку, о своем решении он написал в социальной сети.
Зоидзе был мэром Кобулети с осени 2021 года, сменив на этой должности Мириана Катамадзе. Срок его полномочий истекал в октябре 2025 года. Выборы нового мэра пройдут 4 октября 2025 года.
"Я принял решение покинуть пост мэра Кобулети. Для меня было большой ответственностью руководить этим городом и максимально решать потребности горожан", - написал Зоидзе.
Зоидзе поблагодарил жителей Кобулети за их поддержку и преданность, а также людей, которые помогали в создании лучшего будущего для Аджарского региона.
По словам Зоидзе, он остается преданным членом правящей партии "Грузинская мечта".
Ранее, 4 апреля, в отставку подал глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, а 13 мая — мэр Батуми Арчил Чиковани.