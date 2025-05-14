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На сколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за апрель
На сколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за апрель
Sputnik Грузия
Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной 14.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-14T09:01+0400
2025-05-14T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 30 апреля 2025 года составила 6,7 миллиарда лари, говорится в сообщении Пенсионного агентства. Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются более 1,6 миллиона человек. Из них выплаты получили 18,7 тысячи человек на сумму 79,2 миллиона лари.По информации агентства, в апреле 2025 года общая доходность активов достигла 1,6 миллиарда лари. В этот период лидирует динамичный портфель как в номинальных, так и в реальных цифрах. Реальная доходность (с учетом инфляции) с 6 августа 2023 года по 30 апреля 2025-го выглядит следующим образом: Основное отличие между этими портфелями заключается в пропорции глобальных акций в портфелях. По состоянию на конец апреля, доля акций в динамичном портфеле составляла 48%, в сбалансированном – 30,1%, в консервативном – 16,1%. Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Первую инвестицию пенсионных накоплений агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 мая в размере 2,74 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, общество, пенсия, накопительная пенсия, пенсионная реформа
грузия, экономика, новости, общество, пенсия, накопительная пенсия, пенсионная реформа
На сколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за апрель
09:01 14.05.2025 (обновлено: 09:05 14.05.2025)
Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 30 апреля 2025 года составила 6,7 миллиарда лари, говорится в сообщении Пенсионного агентства.
Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются более 1,6 миллиона человек. Из них выплаты получили 18,7 тысячи человек на сумму 79,2 миллиона лари.
По информации агентства, в апреле 2025 года общая доходность активов достигла 1,6 миллиарда лари.
В этот период лидирует динамичный портфель как в номинальных, так и в реальных цифрах.
Реальная доходность (с учетом инфляции) с 6 августа 2023 года по 30 апреля 2025-го выглядит следующим образом:
Динамичный портфель – 12,1%,
Сбалансированный портфель – 11,7%,
Консервативный портфель – 11,2%.
Основное отличие между этими портфелями заключается в пропорции глобальных акций в портфелях. По состоянию на конец апреля, доля акций в динамичном портфеле составляла 48%, в сбалансированном – 30,1%, в консервативном – 16,1%.
Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной.
Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет лишь 1%.
Первую инвестицию пенсионных накоплений агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.
Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 мая в размере 2,74 GEL/$1.