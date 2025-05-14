https://sputnik-georgia.ru/20250514/na-skolko-vyrosli-pensionnye-aktivy-v-gruzii--dannye-za-aprel-293352983.html

На сколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за апрель

На сколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за апрель

Sputnik Грузия

Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной 14.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-14T09:01+0400

2025-05-14T09:01+0400

2025-05-14T09:05+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 30 апреля 2025 года составила 6,7 миллиарда лари, говорится в сообщении Пенсионного агентства. Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются более 1,6 миллиона человек. Из них выплаты получили 18,7 тысячи человек на сумму 79,2 миллиона лари.По информации агентства, в апреле 2025 года общая доходность активов достигла 1,6 миллиарда лари. В этот период лидирует динамичный портфель как в номинальных, так и в реальных цифрах. Реальная доходность (с учетом инфляции) с 6 августа 2023 года по 30 апреля 2025-го выглядит следующим образом: Основное отличие между этими портфелями заключается в пропорции глобальных акций в портфелях. По состоянию на конец апреля, доля акций в динамичном портфеле составляла 48%, в сбалансированном – 30,1%, в консервативном – 16,1%. Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Первую инвестицию пенсионных накоплений агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 мая в размере 2,74 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, общество, пенсия, накопительная пенсия, пенсионная реформа