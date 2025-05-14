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Насилие в Грузии ходит завернутое во флаг ЕС – спикер парламента Грузии
Насилие в Грузии ходит завернутое во флаг ЕС – спикер парламента Грузии
Sputnik Грузия
Европейский Союз продолжает поддерживать деструктивные тенденции в Грузии 14.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-14T17:17+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. По улицам Грузии насилие ходит во флаге ЕС и чуть ли не полностью отождествляется с Евросоюзом, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.В Грузии с 28 ноября 2024 года проводятся акции протеста, которые периодически перерастают в противостояние с полицией. Акции начались в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. По его словам, лакмусовой бумажкой, выявившей иностранное вмешательство в Грузии, стал закон "О прозрачности иностранного влияния", который парламент инициировал в 2023 году, а принял в 2024. "Закон о прозрачности и развернувшиеся вокруг него события сыграли роль лакмусовой бумажки. В 2023 году эстафету революционного движения напрямую приняли иностранные политики и доноры и вышли на передний план. Именно поэтому один из послов первым назвал грузинский закон о прозрачности российским" – сказал Папуашвили.Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран началось ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, политика, грузия, шалва папуашвили, грузия - евросоюз
новости, политика, грузия, шалва папуашвили, грузия - евросоюз
Насилие в Грузии ходит завернутое во флаг ЕС – спикер парламента Грузии
Европейский Союз продолжает поддерживать деструктивные тенденции в Грузии
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. По улицам Грузии насилие ходит во флаге ЕС и чуть ли не полностью отождествляется с Евросоюзом, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
В Грузии с 28 ноября 2024 года проводятся акции протеста, которые периодически перерастают в противостояние с полицией. Акции начались в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.
"Мы получили парадокс, что сегодня на улице насилие ходит, завернутое во флаг Евросоюза. Поляризацию нам навязали из-за рубежа, их "канвасовская" или "юсаидовская" пропаганда, ненависть или узаконенное насилие чуть ли не полностью отождествляются с Евросоюзом! В эту трагическую данность вклад внесли некоторые политики и дипломаты стран Евросоюза", – заявил Папуашвили.
По его словам, лакмусовой бумажкой, выявившей иностранное вмешательство в Грузии, стал закон "О прозрачности иностранного влияния", который парламент инициировал в 2023 году, а принял в 2024.
"Закон о прозрачности и развернувшиеся вокруг него события сыграли роль лакмусовой бумажки. В 2023 году эстафету революционного движения напрямую приняли иностранные политики и доноры и вышли на передний план. Именно поэтому один из послов первым назвал грузинский закон о прозрачности российским" – сказал Папуашвили.
Партнерство Грузии с рядом западных стран началось ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России