https://sputnik-georgia.ru/20250514/obschie-strategicheskie-tseli--ministr-o-partnerstve-gruzii-s-azerbaydzhanom-293364402.html

Общие стратегические цели – министр о партнерстве Грузии с Азербайджаном

Общие стратегические цели – министр о партнерстве Грузии с Азербайджаном

Sputnik Грузия

Сонгулашвили находился в столице Азербайджана с рабочим визитом 14.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-14T20:00+0400

2025-05-14T20:00+0400

2025-05-14T20:00+0400

грузия

новости

азербайджан

баку

ильхам алиев

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/0e/293363693_0:222:2049:1374_1920x0_80_0_0_17fe67f84e563bd8c6f63f4feb658969.jpg

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Непоколебимое партнерство и общие стратегические цели связывают Грузию и Азербайджан, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давид Сонгулашвили в Баку. Сонгулашвили находился в столице Азербайджана с рабочим визитом для участия в международной сельскохозяйственной выставке CASPIAN AGRO 2025, которая проходит в Баку 13-16 мая. "Грузию и Азербайджан связывают непоколебимое партнерство и общие стратегические цели. Сотрудничество наших стран в сельскохозяйственном секторе неотделимо от общей повестки дня региональной стабильности, экономического развития и защиты окружающей среды", – заявил Сонгулашвили.По его словам, график визита в Азербайджан был насыщенным. На выставке представлен национальный павильон Грузии. "Павильон посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев, что еще раз подчеркивает дружбу и стратегическое партнерство между нашими странами", – отметил он. Сонгулашвили заявил, что цель правительства – достойно представить Грузию на международных выставках подобного масштаба, которые дают возможность продемонстрировать потенциал Грузии широкой международной аудитории и расширить возможности экспорта. Кроме того, министр отметил, что в рамках его визита в Азербайджан важной была встреча с представителем президента Азербайджана по вопросам климата Мухтаром Бабаевым, что является еще одним важным шагом на пути укрепления существующих между странами связей. "На встрече мы подробно обсудили вопросы национальной и региональной политики в отношении изменения климата, существующие проблемы и возможности для углубления сотрудничества", – сказал он. Также, по его словам, в рамках визита было важным участие в международной конференции, где обсуждались вопросы развития сельского хозяйства с точки зрения охраны природы. В своем выступлении министр подчеркнул глобальную важность борьбы с изменением климата и роль сельского хозяйства в этом процессе. Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Азербайджан является одним из главных торговых партнеров Грузии. В 2024 году торговый оборот между странами вырос на 5,6% и составил 1,3 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

азербайджан

баку

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, азербайджан, баку, ильхам алиев