Общие стратегические цели – министр о партнерстве Грузии с Азербайджаном
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIAВизит министра окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давида Сонгулашвили в Баку
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA
Подписаться
Сонгулашвили находился в столице Азербайджана с рабочим визитом
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Непоколебимое партнерство и общие стратегические цели связывают Грузию и Азербайджан, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давид Сонгулашвили в Баку.
Сонгулашвили находился в столице Азербайджана с рабочим визитом для участия в международной сельскохозяйственной выставке CASPIAN AGRO 2025, которая проходит в Баку 13-16 мая.
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIAВизит министра окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давида Сонгулашвили в Баку
Визит министра окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давида Сонгулашвили в Баку
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA
"Грузию и Азербайджан связывают непоколебимое партнерство и общие стратегические цели. Сотрудничество наших стран в сельскохозяйственном секторе неотделимо от общей повестки дня региональной стабильности, экономического развития и защиты окружающей среды", – заявил Сонгулашвили.
По его словам, график визита в Азербайджан был насыщенным. На выставке представлен национальный павильон Грузии.
"Павильон посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев, что еще раз подчеркивает дружбу и стратегическое партнерство между нашими странами", – отметил он.
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIAВизит министра окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давида Сонгулашвили в Баку
Визит министра окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давида Сонгулашвили в Баку
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA
Сонгулашвили заявил, что цель правительства – достойно представить Грузию на международных выставках подобного масштаба, которые дают возможность продемонстрировать потенциал Грузии широкой международной аудитории и расширить возможности экспорта.
Кроме того, министр отметил, что в рамках его визита в Азербайджан важной была встреча с представителем президента Азербайджана по вопросам климата Мухтаром Бабаевым, что является еще одним важным шагом на пути укрепления существующих между странами связей.
"На встрече мы подробно обсудили вопросы национальной и региональной политики в отношении изменения климата, существующие проблемы и возможности для углубления сотрудничества", – сказал он.
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIAВизит министра окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давида Сонгулашвили в Баку
Визит министра окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давида Сонгулашвили в Баку
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA
Также, по его словам, в рамках визита было важным участие в международной конференции, где обсуждались вопросы развития сельского хозяйства с точки зрения охраны природы. В своем выступлении министр подчеркнул глобальную важность борьбы с изменением климата и роль сельского хозяйства в этом процессе.
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года.
Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.
Азербайджан является одним из главных торговых партнеров Грузии. В 2024 году торговый оборот между странами вырос на 5,6% и составил 1,3 миллиарда долларов.