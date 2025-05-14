https://sputnik-georgia.ru/20250514/parlament-gruzii-prinyal-rezolyutsiyu-v-otvet-na-megobari-act-293360587.html

Парламент Грузии принял резолюцию в ответ на MEGOBARI Act

Парламент Грузии принял резолюцию в ответ на MEGOBARI Act

Sputnik Грузия

В законодательном органе отмечают, что MEGOBARI Act продиктован грубым и враждебным отношением "глубинного государства" к Грузии 14.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-14T16:21+0400

2025-05-14T16:21+0400

2025-05-14T17:28+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Парламент Грузии принял специальную резолюцию в ответ на принятый конгрессом США законопроект MEGOBARI Act, в котором ответил на все озвученные в проекте обвинения. В законопроекте MEGOBARI говорится, что США должны продолжить поддерживать грузинский народ – приступить к работе над либерализацией визового режима, введением льготного торгового режима для Грузии и при этом ввести санкции против ответственных за принятие закона об "иноагентах" грузинских политиков и членов из семей. Парламентарии подчеркивают, что законопроект, принятый конгрессом США, не требует специального анализа, поскольку в нем "читается враждебный дух по отношению к Грузии, грузинскому народу и правительству страны". "Стоит отметить и то, что этот акт даже технически несовершенен и содержит множество фактических ошибок и логических противоречий", – отмечается в резолюции. Парламент Грузии отмечает, что MEGOBARI Act продиктован грубым, враждебным отношением "глубинного государства" к Грузии. По оценке парламента Грузии, грубое, несправедливое отношение и двойные стандарты в отношении страны могут быть обусловлены только одним: "глубинное государство" не простило Грузии то, что ее власти не выполнили требование представителя "глубинного государства" об "открытии второго фронта", выдвинутое на встречах с высшими должностными лицами власти. Между тем парламент Грузии приводит свой ответ на три основных, по его мнению, ложных обвинения. В частности, в ответ на обвинение в откате от демократии парламент Грузии приводит данные о прогрессе страны, достигнутом с 2012 года в вопросах защиты прав человека и бизнеса, положения заключенных в тюрьмах, свободную медиасреду и независимую судебную систему. Также парламент Грузии ответил и на обвинение в "блокировке евроатлантической интеграции", отметив, что именно во время правления правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" было подписано "Соглашение об ассоциации с ЕС". "Грузия всегда выражала полную готовность к евроатлантической интеграции, однако в ответ получала сдержанную позицию от партнеров. Это означает, что искусственные препятствия на пути евроинтеграции Грузии создавала не власть, а страны-партнеры", – говорится в резолюции. Парламент отмечает, что Грузия столкнулась с несправедливым подходом при получении статуса кандидата в ЕС и при отказе ей в начале переговоров. Что касается обвинения в том, что Грузия устанавливает ненадлежащие связи с Россией, Китаем и другими авторитарными режимами, в том числе с Ираном, парламент Грузии отмечает, что у страны нет дипломатических отношений с Россией, грузинские политики не посещают РФ, и Грузия не допускает использования своей территории для обхода санкций. Что касается Китая, то парламент Грузии заявляет: у Грузии и Китая политические и экономические отношения на том же уровне, что и между Соединенными Штатами Америки и Китаем. В то же время парламент отмечает, что отношения Грузии и Ирана, к сожалению, не находятся на том уровне, на котором с Ираном сотрудничают другие страны региона. Что такое MEGOBARI Act MEGOBARI Act – с английского это переводится как закон о мобилизации и расширении возможностей Грузии для построения подотчетности, устойчивости и независимости, а аббревиатура MEGOBARI соответствует грузинскому слову "მეგობარი", что переводится как "друг". Аналогичный законопроект с двухпартийной поддержкой внесен и в Сенат США. Он предусматривает как санкции в отношении представителей властей, ответственных за откат от демократии и сближение с Китаем, Россией и Ираном, так и углубленное сотрудничество с США в случае корректировки внешнеполитического курса Грузии. В списке лиц, против которых могут ввести санкции, сам премьер-министр Ираклий Кобахидзе, члены правительства, президент Нацбанка Грузии, генпрокурор, глава ЦИК Грузии, депутаты парламента, судьи, чиновники МВД, а также основатели и руководители проправительственных СМИ и руководители Общественного вещателя Грузии. Для вступления в силу акт должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом Дональдом Трампом. 27 марта 2025 года его уже поддержал Комитет по международным делам Сената. Теперь предстоит голосование в полном составе верхней палаты. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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