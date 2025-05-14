https://sputnik-georgia.ru/20250514/parlament-gruzii-prinyal-rezolyutsiyu-v-otvet-na-megobari-act-293360587.html
Парламент Грузии принял резолюцию в ответ на MEGOBARI Act
Парламент Грузии принял резолюцию в ответ на MEGOBARI Act
Sputnik Грузия
В законодательном органе отмечают, что MEGOBARI Act продиктован грубым и враждебным отношением "глубинного государства" к Грузии 14.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-14T16:21+0400
2025-05-14T16:21+0400
2025-05-14T17:28+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Парламент Грузии принял специальную резолюцию в ответ на принятый конгрессом США законопроект MEGOBARI Act, в котором ответил на все озвученные в проекте обвинения. В законопроекте MEGOBARI говорится, что США должны продолжить поддерживать грузинский народ – приступить к работе над либерализацией визового режима, введением льготного торгового режима для Грузии и при этом ввести санкции против ответственных за принятие закона об "иноагентах" грузинских политиков и членов из семей. Парламентарии подчеркивают, что законопроект, принятый конгрессом США, не требует специального анализа, поскольку в нем "читается враждебный дух по отношению к Грузии, грузинскому народу и правительству страны". "Стоит отметить и то, что этот акт даже технически несовершенен и содержит множество фактических ошибок и логических противоречий", – отмечается в резолюции. Парламент Грузии отмечает, что MEGOBARI Act продиктован грубым, враждебным отношением "глубинного государства" к Грузии. По оценке парламента Грузии, грубое, несправедливое отношение и двойные стандарты в отношении страны могут быть обусловлены только одним: "глубинное государство" не простило Грузии то, что ее власти не выполнили требование представителя "глубинного государства" об "открытии второго фронта", выдвинутое на встречах с высшими должностными лицами власти. Между тем парламент Грузии приводит свой ответ на три основных, по его мнению, ложных обвинения. В частности, в ответ на обвинение в откате от демократии парламент Грузии приводит данные о прогрессе страны, достигнутом с 2012 года в вопросах защиты прав человека и бизнеса, положения заключенных в тюрьмах, свободную медиасреду и независимую судебную систему. Также парламент Грузии ответил и на обвинение в "блокировке евроатлантической интеграции", отметив, что именно во время правления правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" было подписано "Соглашение об ассоциации с ЕС". "Грузия всегда выражала полную готовность к евроатлантической интеграции, однако в ответ получала сдержанную позицию от партнеров. Это означает, что искусственные препятствия на пути евроинтеграции Грузии создавала не власть, а страны-партнеры", – говорится в резолюции. Парламент отмечает, что Грузия столкнулась с несправедливым подходом при получении статуса кандидата в ЕС и при отказе ей в начале переговоров. Что касается обвинения в том, что Грузия устанавливает ненадлежащие связи с Россией, Китаем и другими авторитарными режимами, в том числе с Ираном, парламент Грузии отмечает, что у страны нет дипломатических отношений с Россией, грузинские политики не посещают РФ, и Грузия не допускает использования своей территории для обхода санкций. Что касается Китая, то парламент Грузии заявляет: у Грузии и Китая политические и экономические отношения на том же уровне, что и между Соединенными Штатами Америки и Китаем. В то же время парламент отмечает, что отношения Грузии и Ирана, к сожалению, не находятся на том уровне, на котором с Ираном сотрудничают другие страны региона. Что такое MEGOBARI Act MEGOBARI Act – с английского это переводится как закон о мобилизации и расширении возможностей Грузии для построения подотчетности, устойчивости и независимости, а аббревиатура MEGOBARI соответствует грузинскому слову "მეგობარი", что переводится как "друг". Аналогичный законопроект с двухпартийной поддержкой внесен и в Сенат США. Он предусматривает как санкции в отношении представителей властей, ответственных за откат от демократии и сближение с Китаем, Россией и Ираном, так и углубленное сотрудничество с США в случае корректировки внешнеполитического курса Грузии. В списке лиц, против которых могут ввести санкции, сам премьер-министр Ираклий Кобахидзе, члены правительства, президент Нацбанка Грузии, генпрокурор, глава ЦИК Грузии, депутаты парламента, судьи, чиновники МВД, а также основатели и руководители проправительственных СМИ и руководители Общественного вещателя Грузии. Для вступления в силу акт должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом Дональдом Трампом. 27 марта 2025 года его уже поддержал Комитет по международным делам Сената. Теперь предстоит голосование в полном составе верхней палаты. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, сша, китай, иран, дональд трамп, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, usaid
Парламент Грузии принял резолюцию в ответ на MEGOBARI Act
16:21 14.05.2025 (обновлено: 17:28 14.05.2025)
В законодательном органе отмечают, что MEGOBARI Act продиктован грубым и враждебным отношением "глубинного государства" к Грузии
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Парламент Грузии принял специальную резолюцию в ответ на принятый конгрессом США законопроект MEGOBARI Act, в котором ответил на все озвученные в проекте обвинения.
В законопроекте MEGOBARI говорится, что США должны продолжить поддерживать грузинский народ – приступить к работе над либерализацией визового режима, введением льготного торгового режима для Грузии и при этом ввести санкции против ответственных за принятие закона об "иноагентах" грузинских политиков и членов из семей.
"Т. н. MEGOBARI Act основан на трех основных ложных обвинениях: а) в Грузии наблюдается значительный откат демократии; б) в Грузии наблюдается блокирование властями евроатлантической интеграции; в) Грузия устанавливает ненадлежащие связи с "Россией, Китаем и другими авторитарными режимами" (позже было уточнено, что под "другими авторитарными режимами" подразумевается Иран)", – говорится в документе.
Парламентарии подчеркивают, что законопроект, принятый конгрессом США, не требует специального анализа, поскольку в нем "читается враждебный дух по отношению к Грузии, грузинскому народу и правительству страны".
"Стоит отметить и то, что этот акт даже технически несовершенен и содержит множество фактических ошибок и логических противоречий", – отмечается в резолюции.
Парламент Грузии отмечает, что MEGOBARI Act продиктован грубым, враждебным отношением "глубинного государства" к Грузии.
"Конгресс Соединенных Штатов Америки вместо того, чтобы действовать независимо от "глубинного государства" и просить новую администрацию США отменить несправедливые санкции, наложенные предыдущей администрацией, наоборот, даже требует введения новых санкций", – говорится в документе.
По оценке парламента Грузии, грубое, несправедливое отношение и двойные стандарты в отношении страны могут быть обусловлены только одним: "глубинное государство" не простило Грузии то, что ее власти не выполнили требование представителя "глубинного государства" об "открытии второго фронта", выдвинутое на встречах с высшими должностными лицами власти.
Между тем парламент Грузии приводит свой ответ на три основных, по его мнению, ложных обвинения.
В частности, в ответ на обвинение в откате от демократии парламент Грузии приводит данные о прогрессе страны, достигнутом с 2012 года в вопросах защиты прав человека и бизнеса, положения заключенных в тюрьмах, свободную медиасреду и независимую судебную систему.
"В Грузии подрыв демократии пытались осуществить "глубинное государство" и его институты. Примечательно, что в 2023-2024 гг. главная линия атаки на демократию в стране была связана с законами, принятыми парламентом Грузии, которые предусматривали прозрачность финансирования USAID, NED и других подобных фондов, а также ограничение ЛГБТ*-пропаганды. Вместе с тем, с 2020 года и по сей день "глубинное государство" пытается вернуть к власти политическую силу, которая отличалась нецензурной бранью в адрес президента Трампа, видеодоказательства, чего в изобилии имеются в публичных источниках", – говорится в резолюции парламента.
Также парламент Грузии ответил и на обвинение в "блокировке евроатлантической интеграции", отметив, что именно во время правления правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" было подписано "Соглашение об ассоциации с ЕС".
"Грузия всегда выражала полную готовность к евроатлантической интеграции, однако в ответ получала сдержанную позицию от партнеров. Это означает, что искусственные препятствия на пути евроинтеграции Грузии создавала не власть, а страны-партнеры", – говорится в резолюции.
Парламент отмечает, что Грузия столкнулась с несправедливым подходом при получении статуса кандидата в ЕС и при отказе ей в начале переговоров.
"Грузия и сегодня пытается справиться с подобным несправедливым подходом, который создает ей единственный искусственный барьер на пути евроинтеграции", – говорится в документе.
Что касается обвинения в том, что Грузия устанавливает ненадлежащие связи с Россией, Китаем и другими авторитарными режимами, в том числе с Ираном, парламент Грузии отмечает, что у страны нет дипломатических отношений с Россией, грузинские политики не посещают РФ, и Грузия не допускает использования своей территории для обхода санкций.
Что касается Китая, то парламент Грузии заявляет: у Грузии и Китая политические и экономические отношения на том же уровне, что и между Соединенными Штатами Америки и Китаем.
"Парламент Грузии внимательно следит за оптимистичными заявлениями президента Трампа об углублении сотрудничества с Китаем. На этом фоне совершенно непонятен упрек США в адрес Грузии в связи с отношениями с Китаем", – отмечается в заявлении.
В то же время парламент отмечает, что отношения Грузии и Ирана, к сожалению, не находятся на том уровне, на котором с Ираном сотрудничают другие страны региона.
MEGOBARI Act – с английского это переводится как закон о мобилизации и расширении возможностей Грузии для построения подотчетности, устойчивости и независимости, а аббревиатура MEGOBARI соответствует грузинскому слову "მეგობარი", что переводится как "друг".
Аналогичный законопроект с двухпартийной поддержкой внесен и в Сенат США. Он предусматривает как санкции в отношении представителей властей, ответственных за откат от демократии и сближение с Китаем, Россией и Ираном, так и углубленное сотрудничество с США в случае корректировки внешнеполитического курса Грузии.
В списке лиц, против которых могут ввести санкции, сам премьер-министр Ираклий Кобахидзе, члены правительства, президент Нацбанка Грузии, генпрокурор, глава ЦИК Грузии, депутаты парламента, судьи, чиновники МВД, а также основатели и руководители проправительственных СМИ и руководители Общественного вещателя Грузии.
Для вступления в силу акт должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом Дональдом Трампом. 27 марта 2025 года его уже поддержал Комитет по международным делам Сената. Теперь предстоит голосование в полном составе верхней палаты.
* Экстремистская организация, запрещенная в России