https://sputnik-georgia.ru/20250514/pochemu-v-gruzii-tak-pochitayut-tsaritsu-tamar---video-293356962.html

Почему в Грузии так почитают царицу Тамар – видео

Почему в Грузии так почитают царицу Тамар – видео

Sputnik Грузия

Период царствования царицы Тамар, которая мудро правила государством, называют "золотым веком" в истории Грузии 14.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-14T12:52+0400

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При ней страна достигла наибольшего могущества, а также культурного и научного расцвета, повсюду шло экономическое развитие, строили дороги и мосты, новые караван-сараи, чтобы привлекать купцов.Царицу Тамар за ее заслуги причислили к лику святых. Она активно распространяла христианство по Грузии, освободила церкви и монастыри от податей и оброков. В народе ее называли царем, а не царицей, в знак любви и уважения.14 мая Грузинская Православная церковь отмечает праздник Тамароба – день святой царицы Тамар.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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