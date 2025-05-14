https://sputnik-georgia.ru/20250514/pochemu-v-gruzii-tak-pochitayut-tsaritsu-tamar---video-293356962.html
Почему в Грузии так почитают царицу Тамар – видео
Почему в Грузии так почитают царицу Тамар – видео
Sputnik Грузия
Период царствования царицы Тамар, которая мудро правила государством, называют "золотым веком" в истории Грузии 14.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-14T12:52+0400
2025-05-14T12:52+0400
2025-05-14T13:24+0400
мультимедиа
видео
видео-новости из грузии
грузия
культура
царица тамар
грузинская православная церковь
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/0e/293356621_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_f0bff3ef580644965c7665ff84e6b24d.jpg
При ней страна достигла наибольшего могущества, а также культурного и научного расцвета, повсюду шло экономическое развитие, строили дороги и мосты, новые караван-сараи, чтобы привлекать купцов.Царицу Тамар за ее заслуги причислили к лику святых. Она активно распространяла христианство по Грузии, освободила церкви и монастыри от податей и оброков. В народе ее называли царем, а не царицей, в знак любви и уважения.14 мая Грузинская Православная церковь отмечает праздник Тамароба – день святой царицы Тамар.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/0e/293356621_85:0:1045:720_1920x0_80_0_0_09b71b26a47fce09ccd9c927b51df91a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, культура, царица тамар, грузинская православная церковь, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, культура, царица тамар, грузинская православная церковь, видео
Почему в Грузии так почитают царицу Тамар – видео
12:52 14.05.2025 (обновлено: 13:24 14.05.2025)
Период царствования царицы Тамар, которая мудро правила государством, называют "золотым веком" в истории Грузии
При ней страна достигла наибольшего могущества, а также культурного и научного расцвета, повсюду шло экономическое развитие, строили дороги и мосты, новые караван-сараи, чтобы привлекать купцов.
Царицу Тамар за ее заслуги причислили к лику святых. Она активно распространяла христианство по Грузии, освободила церкви и монастыри от податей и оброков. В народе ее называли царем, а не царицей, в знак любви и уважения.
14 мая Грузинская Православная церковь отмечает праздник Тамароба – день святой царицы Тамар.